Cuenta atrás para el Black Friday de 2025: ¿Qué acciones podrían beneficiarse?

El Black Friday es mucho más que un día de promociones: marca el inicio simbólico del periodo más lucrativo para los minoristas globales, especialmente para las plataformas de comercio electrónico. Si bien no todas las marcas experimentarán el mismo aumento en las ventas (todo depende de la combinación de productos y las preferencias de los consumidores), una cosa es segura: el gasto en línea sigue creciendo y el comercio electrónico continúa prosperando, independientemente de los cambios en el comportamiento del consumidor. Por eso, esta época del año suele impulsar notablemente las acciones de empresas como Amazon, Shopify, Zalando o Allegro.

¿Cuándo es el Black Friday de 2025 y qué significa para los inversores?

En 2025, el Black Friday cae el 28 de noviembre y será la última semana del mes con la mayor actividad de compras antes del frenesí navideño. Históricamente, las acciones de los sectores minorista y de comercio electrónico han superado el rendimiento del S&P 500 tanto en las semanas previas como posteriores al Black Friday, una tendencia que los inversores siguen de cerca cada año.

Durante la temporada de compras de 2024, las ventas globales en línea aumentaron aproximadamente un 5% interanual, superando los 74.000 millones de dólares, mientras que solo en EE. UU. se dispararon más del 10%, hasta alcanzar los 10.800 millones de dólares. Según Kepler Analytics, la semana del Black Friday de 2023 registró unas ventas un 93% superiores a las de una semana típica: un notable incremento en la participación del consumidor.

¿Qué significa esto para Wall Street y las acciones de comercio electrónico?

Para los inversores, el Black Friday es más que un gran impulso en las ventas: es un indicador en tiempo real de la confianza del consumidor. Los sólidos datos de gasto pueden elevar las expectativas de beneficios del cuarto trimestre en los sectores minorista y tecnológico, especialmente para las empresas con una gran participación en las ventas online.

El año pasado, Mastercard SpendingPulse informó que las ventas minoristas totales aumentaron un 3.5% interanual, pero las ventas de comercio electrónico se dispararon un 14.6%. Esta divergencia muestra claramente hacia dónde se dirige el impulso de crecimiento: hacia el comercio digital.

¿Qué se espera en 2025?

Los analistas de Bain & Company prevén que el fin de semana del Black Friday y el Cyber ​​Monday en EE. UU. representará alrededor del 9% del gasto total navideño en el comercio minorista , con un aumento proyectado de las ventas de aproximadamente el 11% interanual, lo que indica una temporada de compras muy activa. Las ventas en línea durante el Black Friday de 2025 en EE. UU. podrían alcanzar los 12.000 millones de dólares. A nivel mundial, el gasto total en comercio electrónico durante la última semana de noviembre podría aumentar alrededor del 8% interanual (ajustado a la inflación), lo que se traduce en unos 80.000 millones de dólares, frente a los 74.400 millones de dólares de 2024.

¿Quiénes se beneficiarán más?

Durante la última década, algunas acciones de comercio electrónico han superado consistentemente el rendimiento del S&P 500 tanto antes como después del Black Friday. Si la historia se repite, los gigantes de las plataformas como Amazon, Shopify, Allegro y Zalando podrían volver a estar entre los grandes ganadores de la temporada, impulsados ​​por el apetito global de los consumidores y el imparable crecimiento del comercio minorista digital.

Fuente: XTB Research

Estacionalidad y acciones del sector minorista

Durante los últimos 20 años, las acciones del sector minorista han superado consistentemente el rendimiento del principal índice bursátil, especialmente en los 17 días previos al Black Friday. Los modelos de negocio de minoristas como Macy's o Tapestry Inc. hacen que se beneficien más de una buena temporada de ventas en el cuarto trimestre que del propio evento de un solo día. Sin embargo, el Black Friday sigue marcando un límite estacional clave.

Periodo 2004-2024. Fuente: XTB Research.

Rendimiento posterior al Black Friday

Incluso tres semanas después del Black Friday, las acciones del sector minorista suelen seguir superando al mercado, pero la diferencia comienza a reducirse. Esto sugiere que, a partir del 7 de noviembre de 2025, nos encontramos ante el inicio del mejor momento estacional para las acciones de comercio minorista y electrónico. Si bien parte de esto se debe al llamado "Rally de Navidad", la razón por la que las acciones minoristas lideran es evidente: impulsan la fiebre de las compras navideñas.

Periodo 2004-2024. Fuente: XTB Research.

Plataformas de comercio electrónico como principales beneficiarias

¿Qué acciones tienen más probabilidades de beneficiarse este año? Nos centramos en las plataformas de comercio electrónico, ya que experimentan el aumento del volumen de ventas de forma más directa, incluso ante cambios en las tendencias de consumo.

EE. UU.: Amazon.com Inc. y Shopify Inc. — escala masiva, alcance global.

Europa/CEE: Zalando y Allegro — menos valoradas por los inversores, pero con potencial de crecimiento estacional en 2025.

Si bien Amazon y Shopify ya se consideran sólidas, Zalando y Allegro, con una valoración mucho menor, podrían ser las sorpresas de esta temporada. Más allá de las plataformas de comercio electrónico, empresas como Nike, Inc. también tienen mucho que ganar. El canal D2C (venta directa al consumidor digital) de Nike alcanza su punto álgido en el Black Friday: el fuerte crecimiento del comercio electrónico, el poder de la marca y su despliegue omnicanal lo convierten en una historia atractiva. Del mismo modo, conviene estar atento a empresas como Levi Strauss & Co. o L’Oréal S.A. por su gran potencial de crecimiento.

Gráficos bursátiles

Amazon (AMZN.US, D1)

Amazon cerró un tercer trimestre estelar, demostrando una vez más que la escala no limita el crecimiento. A pesar de ser una de las empresas más grandes del planeta, sus ingresos crecieron a un ritmo de dos dígitos, mientras que sus beneficios superaron con creces las expectativas de Wall Street. La compañía también presentó una perspectiva optimista para el cuarto trimestre, insinuando que la temporada navideña podría ser otro éxito rotundo.

Desde un punto de vista técnico, el precio de las acciones de Amazon ha retrocedido desde sus máximos históricos y ahora está probando la zona de ruptura posterior a la publicación de resultados, cerca de los 242 dólares, que coincide con el pico de enero de 2025.

Esta zona podría actuar como una zona de fuerte demanda antes del siguiente impulso alcista. La siguiente resistencia clave se sitúa en torno a los 255 dólares, donde podría producirse una toma de ganancias; sin embargo, la perspectiva general sigue siendo alcista.

Fuente: xStation5

Shopify (SHOP.US, D1)

Las acciones de Shopify han experimentado una ligera baja recientemente, retrocediendo cerca de un 10% desde sus máximos históricos, aunque siguen respetando la tendencia alcista general. La compañía continúa siendo un pilar fundamental del ecosistema global del comercio electrónico, impulsando millones de tiendas online, y la estacionalidad podría reactivar el interés de compra justo cuando el precio se acerca al soporte de la línea de tendencia inferior.

Un repunte desde esta zona se ajustaría al patrón histórico: noviembre y diciembre han demostrado ser, en repetidas ocasiones, los meses de mayor rendimiento para Shopify, impulsados ​​por el fuerte aumento del volumen de ventas durante el Black Friday y el Cyber ​​Monday.

Fuente: xStation5

Allegro (ALE.PL, D1)

Allegro sigue siendo la potencia del comercio electrónico en Europa Central y Oriental, con operaciones en Polonia y mercados vecinos que han registrado un sólido crecimiento del PIB y del consumo privado en los últimos años.

La bajada de los tipos de interés por parte del Banco Nacional de Polonia y una tendencia alcista constante de los salarios reales podrían crear un entorno ideal para reactivar la actividad del consumidor y beneficiar a la plataforma líder de Allegro.

Técnicamente, la acción se encuentra defendiendo una importante zona de soporte en torno a los 34 PLN, definida por la EMA de 200 días (línea roja). Un repunte exitoso en este nivel podría confirmar el regreso del impulso alcista en las empresas líderes de tecnología minorista de Europa Central y Oriental.

Fuente: xStation5

Zalando (ZAL.DE, D1)

Zalando, que en su día fue una de las joyas de la corona del crecimiento europeo, ha tenido dificultades desde 2021, incapaz de revertir su prolongada tendencia a la baja. Aun así, la compañía conserva una de las posiciones de marca más sólidas en la moda online europea, con millones de clientes activos y una potente red logística.

El Black Friday podría actuar como catalizador para un cambio de tendencia: cualquier señal de mejora en el volumen de pedidos o de recuperación de márgenes podría impulsar un repunte a corto plazo tras varios trimestres de caída.

Los inversores suelen redescubrir a Zalando durante los picos estacionales, y este año podría no ser una excepción.

Fuente: xStation5

Nike (NKE.US, D1)

Nike volvió a caer por debajo de su media móvil exponencial de 200 días, retomando un período de fuertes descensos, pero la historia de la marca aún está lejos de terminar. La compañía llega al Black Friday con el potencial de sorprender tanto en términos de sentimiento del mercado como de fundamentos.

Históricamente, el Black Friday marca el período récord de ventas directas al consumidor (D2C) de Nike, impulsadas por Nike.com y la aplicación SNKRS. Este modelo omnicanal —que combina alcance online, fortaleza de marca y exclusividad de producto— continúa mejorando los márgenes al eliminar intermediarios.

Para añadir más intriga, la decisión de la Corte Suprema de EE. UU., prevista para enero de 2026, sobre los cambios en la política arancelaria anunciados por Donald Trump, podría favorecer a las empresas muy expuestas a los aranceles de importación, lo que potencialmente impulsaría las perspectivas de rentabilidad de Nike. Con un sólido valor de marca y un impulso estacional favorable, es posible que las acciones pronto se recuperen.

Fuente: xStation5