Las acciones de Solaria repuntan casi un 4%

Las acciones de Solaria están repuntando casi un 4% en la sesión de hoy a pesar de que no hay ninguna gran noticia sobre la compañía. La narrativa sobre la empresa ha cambiado completamente y el valor es uno de los más alcistas del Ibex en este 2025.
Las acciones de Solaria siguen subiendo
Si bien las acciones de Solaria habían sido castigadas durante mucho tiempo, ahora la narrativa ha cambiado completamente. La compañía venía de un periodo en el que los bajos precios de la energía y la elevada deuda pesaban sobre sus cuentas, causando que sus acciones cayeran con fuerza. Además, los bajistas aparecieron en forma de posiciones cortas, lo que ejerció aún más presión a la baja. Pero esto ya ha cambiado. Los precios de la energía han repuntado y varios short-squeezes han provocado que las posiciones cortas se hayan reducido considerablemente. Esto ha hecho que la narrativa cambie y las perspectivas sean mucho mejores.
Sin embargo, Solaria aún enfrenta retos importantes, como el flujo de caja libre negativo o un apalancamiento deuda neta/ebitda de 4,8 veces.
Las acciones de Solaria suben un 90% en este 2025.
