  
Invertir implica riesgos.
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9:38 · 7 de julio de 2026

El Ibex 35 recupera terreno en la apertura

Adrián Hostaled
·

Analista

Ibex 35
Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Amadeus lidera hoy el selectivo mientras Acciona se hunde por el descuento de su dividendo
  • Modesto incremento del 0,3% para el Ibex 35

El Ibex 35 repunta un 0,3%, en línea con el resto de índices europeos. Estas subidas se producen a pesar de la decepción por los resultados preliminares que hemos conocido por parte de Samsung. Si bien la compañía tecnológica ha publicado unas cifras de beneficios e ingresos record, al no superar las enormes expectativas puestas sobre ella, el mercado asiático lo ha recogido con caídas. En Europa el ánimo ha virado hacia un tono más positivo tras conocer las buenas cifras de producción industrial del mes de mayo en Alemania, con un crecimiento del 0,9% sobre el mes de abril.

Imagen de la bandera de España en un artículo sobre la apertura del Ibex 35
 

Empresas del Ibex 35 que más suben

Amadeus, Puig y Repsol lideran el Ibex 35 con diferentes trayectorias bursátiles. Repsol está firmando un excelente 2026 gracias a la volatilidad del precio del petróleo y a su mayor presencia en Venezuela desde principios de año. A nivel técnico, Puig trata de recuperar precio mientras Amadeus, por su parte, lidera la tabla pero permanece dentro del canal 50,2-52,8 euros.

Tabla con las empresas que más suben del Ibex 35

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Acciona, ACS e Indra se encuentran en la parte baja del Ibex 35. Tanto Acciona como Indra descuentan hoy su próximo dividendo, lo que explica sus caídas. Por su lado, la constructora de Florentino Pérez sigue muy ligada a los avances de su filial americana Turner en el segmento de los centros de datos.

Tabla con las empresas que más caen del Ibex 35

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 

Adrián Hostaled

Analista

Tras haber trabajado en diferentes brokers y compañías del sector financiero, Adrián Hostaled forma parte del equipo de análisis de XTB, donde realiza un seguimiento continuo del mercado bursátil y genera contenido e intervenciones para la firma. Es Licenciado en Administración y Dirección de empresas y cuenta con el Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB.

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