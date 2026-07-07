El Ibex 35 recupera terreno en la apertura

- Amadeus lidera hoy el selectivo mientras Acciona se hunde por el descuento de su dividendo
- Modesto incremento del 0,3% para el Ibex 35
- Amadeus lidera hoy el selectivo mientras Acciona se hunde por el descuento de su dividendo
- Modesto incremento del 0,3% para el Ibex 35
El Ibex 35 repunta un 0,3%, en línea con el resto de índices europeos. Estas subidas se producen a pesar de la decepción por los resultados preliminares que hemos conocido por parte de Samsung. Si bien la compañía tecnológica ha publicado unas cifras de beneficios e ingresos record, al no superar las enormes expectativas puestas sobre ella, el mercado asiático lo ha recogido con caídas. En Europa el ánimo ha virado hacia un tono más positivo tras conocer las buenas cifras de producción industrial del mes de mayo en Alemania, con un crecimiento del 0,9% sobre el mes de abril.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Amadeus, Puig y Repsol lideran el Ibex 35 con diferentes trayectorias bursátiles. Repsol está firmando un excelente 2026 gracias a la volatilidad del precio del petróleo y a su mayor presencia en Venezuela desde principios de año. A nivel técnico, Puig trata de recuperar precio mientras Amadeus, por su parte, lidera la tabla pero permanece dentro del canal 50,2-52,8 euros.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Acciona, ACS e Indra se encuentran en la parte baja del Ibex 35. Tanto Acciona como Indra descuentan hoy su próximo dividendo, lo que explica sus caídas. Por su lado, la constructora de Florentino Pérez sigue muy ligada a los avances de su filial americana Turner en el segmento de los centros de datos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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