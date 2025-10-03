El Ibex 35 supera a los índices europeos

El Ibex 35 ha abierto con fuerza y repunta casi un 1% a pesar de que el resto de índices europeos han abierto con más moderación. De hecho, el selectivo español está experimentando un comienzo de jornada en el que todos sus valores están cotizando en verde. No hay catalizadores claros en el mercado, pero los riesgos no están directamente relacionados con nuestro país.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Solaria sigue su particular tendencia alcista y si hoy consigue terminar en verde ya serían 4 jornadas de subidas. En cualquier caso, los repuntes de hoy son más moderados y parece que los inversores se lo están tomando con más calma. Acerinox también sube con fuerza y ArcelorMittal va ganando fuerza. Ambas compañías siguen pendientes de la confirmación oficial del arancel de la UE sobre las importaciones al acero, pero cuando salga la noticia probablemente las subidas serán más moderadas porque el mercado ya lo da por hecho. La banca está teniendo un buen inicio de sesión y las subidas son superiores al 1% en todos los valores del sector.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.