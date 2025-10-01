Las acereras se disparan: las acciones de Acerinox y ArcelorMittal repuntan

Tal y como comentamos la semana pasada, Europa se está planteando muy seriamente el establecimiento de un arancel sobre las importaciones de acero. En este contexto, tanto Acerinox como ArcelorMittal se podrían ver muy favorecidas. ¿Cómo de avanzado está el arancel?
¿Arancel a las importaciones de acero?
Las acciones de ArcelorMittal suben un 5,6%, mientras que las de Acerinox lo hacen en un 5%. Estas subidas son similares a las que vimos la semana pasada, pero la diferencia es que ahora la noticia no es tan rumor. Según algunos medios, el jefe de industria en la UE habría afirmado en un evento cerrado que el 7 de octubre se hará público un arancel del 50% a las importaciones de acero.
Recordemos que la industria se enfrenta a un contexto desafiante por la presión de las exportaciones chinas de acero. Este movimiento hace que el atractivo de dicho acero sea mucho menor y aunque el precio siga estando presionado, el consumidor europeo compre acero europeo. En definitiva, el precio del acero chino será menos atractivo, lo que es bueno para el sector pero malo para el resto de consumidores.
Las acciones de ArcelorMittal suben un 43% en este año, mientras que Acerinox lo hace en un 22,8%.
¿Cómo comprar acciones de Acerinox o ArcelorMittal?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) y ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en ambas compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
Las acciones de Coinbase superan una importante zona de resistencia 🔔
S&P 500 marca un nuevo máximo histórico 📈 Applied Materials cae, RareEarth USA sube por rumores de acuerdo en EE. UU.
El Dax 40 retrocede por debajo de los 24.400 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.