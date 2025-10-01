Las acereras se disparan: las acciones de Acerinox y ArcelorMittal repuntan

Tal y como comentamos la semana pasada, Europa se está planteando muy seriamente el establecimiento de un arancel sobre las importaciones de acero. En este contexto, tanto Acerinox como ArcelorMittal se podrían ver muy favorecidas. ¿Cómo de avanzado está el arancel?

¿Arancel a las importaciones de acero?

Las acciones de ArcelorMittal suben un 5,6%, mientras que las de Acerinox lo hacen en un 5%. Estas subidas son similares a las que vimos la semana pasada, pero la diferencia es que ahora la noticia no es tan rumor. Según algunos medios, el jefe de industria en la UE habría afirmado en un evento cerrado que el 7 de octubre se hará público un arancel del 50% a las importaciones de acero.

Recordemos que la industria se enfrenta a un contexto desafiante por la presión de las exportaciones chinas de acero. Este movimiento hace que el atractivo de dicho acero sea mucho menor y aunque el precio siga estando presionado, el consumidor europeo compre acero europeo. En definitiva, el precio del acero chino será menos atractivo, lo que es bueno para el sector pero malo para el resto de consumidores.

Las acciones de ArcelorMittal suben un 43% en este año, mientras que Acerinox lo hace en un 22,8%.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

