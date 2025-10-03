Las acciones de PharmaMar se disparan un 7%: ¿Qué ha ocurrido?

Las acciones de Pharma Mar (PHM.ES) se están disparando un 7% en la jornada de hoy y vuelve a los fuertes repuntes después de un tiempo de un comportamiento más errático. El motivo es de nuevo la aprobación de un medicamento en Estados Unidos.

La FDA impulsa a las acciones de PharmaMar

Las acciones de PharmaMar están subiendo con fuerza después de que se haya anunciado que la compañía ha recibido la aprobación de la FDA, el organismo regulador estadounidense, para combinar dos fármacos para el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado. En concreto, los dos fármacos que se combinan son Zepzelca con atezolizumab. Además, también se ha presentado la solicitud de autorización de comercialización a la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos.

Esto supone otro gran logro para PharmaMar, que el año pasado ya consiguió avances significativos por los logros en fase tres del Zepzelca y demuestra la capacidad de la compañía para lanzar medicamentos exitosos. En este caso, el medicamento reduce considerablemente tanto el riesgo de progresión de la enfermedad como el riesgo de muerte y lo más destacable a nivel empresarial es que la Red Nacional de Cáncer Integral ha incluído esta combinación en la guía de práctica clínica como la opción preferida para pacientes en los que esta enfermedad no ha progresado.

Las acciones de PharmaMar suben un 20% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Pharma Mar?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Pharma Mar para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.