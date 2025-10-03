Las acciones de Solaria lideran el Ibex 35

El precio de las acciones de Solaria escala un 2,7% intradía, y ya acumula una subida del 24% en las últimas 3 sesiones. ¿A qué se debe este buen rendimiento que le permite liderar el Ibex 35 durante toda la semana?.

Los inversores están premiando a Solaria por una combinación de resultados financieros muy superiores a lo esperado, una ambiciosa hoja de ruta de crecimiento y su estrategia de expansión hacia nuevas áreas como los centros de datos y el almacenamiento con baterías.

Recordemos que Solaria duplicó su beneficio neto en el primer semestre de 2025, alcanzando los 82 millones de euros, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el Ebitda subió un 66% hasta los 140-144 millones de euros y la facturación aumentó un 59%. Este desempeño ha sido interpretado como señal de fortaleza y capacidad de ejecución en nuevos proyectos.

Revisión de recomendaciones y precios objetivo

Varios bancos de inversión han revisado al alza su recomendación sobre Solaria. Bank of America, UBS y Barclays han elevado sus precios objetivo hasta la franja de 14-17 euros por acción y han señalado especialmente la apuesta por los centros de datos y la hibridación solar-baterías como catalizadores principales. Goldman Sachs estima incluso un potencial alcista del 31% adicional por el contexto geopolítico y el marco regulatorio europeo favorable.

Estrategia de crecimiento de Solaria

El equipo gestor reafirma su objetivo para 2025 de 255 millones de Ebitda y 3 GW instalados, explicando cómo la inversión, que creció un 32% interanual, está acelerando proyectos antes retrasados. Además, prometen alcanzar un 10% de autocartera con recompra de acciones, reforzando la rentabilidad para el accionista y la confianza en el valor.

Solaria planea expandirse más allá de la fotovoltaica pura, con integración de baterías, proyectos eólicos y, especialmente, el negocio de habilitadores para centros de datos, que está siendo visto como un “punto de inflexión” por analistas internacionales.

Desde XTB pensamos que el fuerte repunte bursátil de las últimas jornadas responde a las recomendaciones al alza de bancos de inversión y a movimientos de cierre de posiciones bajistas, después de un periodo previo de corrección. Los inversores están valorando la mejor relación riesgo-recompensa tras la reciente recuperación y la alta volatilidad que la empresa presenta por su apalancamiento operativo.

¿Está influyendo la recompra de acciones de Solaria?

La recompra de acciones está influyendo positivamente en el precio de Solaria porque reduce el número de acciones en circulación, lo que normalmente impulsa el beneficio por acción y genera una mayor presión alcista al aumentar la demanda corporativa sobre el propio valor. Ya se ha ejecutado una parte significativa del programa de recompra del 10% del capital, transmitiendo al mercado confianza en la valoración intrínseca y un compromiso con la remuneración al accionista.

Efectos directos de la recompra de acciones

Disminuye el número de títulos en mercado, lo que eleva el beneficio por acción y favorece la percepción de valor de la empresa.

La señal que envía la compañía es de fortaleza financiera y de que el valor está infravalorado, incentivando a inversores institucionales a reposicionarse en el valor.

Genera presión de compra adicional, tanto por parte de la propia compañía como por inversores que reaccionan al movimiento estratégico.

Solaria ha conseguido liderar varias sesiones del Ibex 35 tras la doble noticia de resultados sólidos y programa de recompras, acelerando el repunte del precio en las últimas semanas.

Desde XTB destacamos que la recompra elimina parte del "descuento histórico" con el que cotizaba Solaria. Además, el compromiso visible de recompra contribuye a estabilizar el precio en una tendencia sostenida.

