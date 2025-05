El Ibex 35 supera los 14.300 puntos

El Ibex 35 encadena su décima jornada consecutiva al alza, logrando su mejor racha desde agosto de 2022. Los bancos siguen siendo protagonistas en este impulso bursátil. En la sesión de hoy, entidades como Santander y Bankinter figuran entre las más destacadas del selectivo. En especial, Santander ha captado la atención de los inversores gracias al respaldo recibido de firmas de análisis que han otorgado valoraciones récord a sus acciones, sumado al repunte de la inflación en Reino Unido, país que representa cerca del 20% de sus beneficios. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Indra destaca en el Ibex 35 Otro de los valores destacados es Indra, que continúa ascendiendo tras acercarse al cumplimiento de su hoja de ruta de crecimiento en el ámbito de la defensa. Este avance se debe tanto a su fusión con Escribano como a la adquisición de Iveco Defence. Por su parte, Grifols también registra subidas, impulsada por la compra de acciones por parte de sus propios directivos, una señal de confianza que ha sido bien recibida por los analistas. En el lado negativo, figuran compañías sensibles a las fluctuaciones del dólar, como ACS, o a factores internacionales, como Inditex. No obstante, la mayor pérdida del día la ha sufrido Solaria, que tras el fuerte repunte de la jornada anterior, impulsado por una visión más positiva del sector por parte de Donald Trump, ha vuelto a recibir una dura corrección del mercado. La deuda impulsa el rendimiento de los bonos en EEUU En Wall Street persiste la prudencia, mientras se analiza la capacidad de EEUU para controlar su creciente déficit, un factor que podría poner en entredicho su estatus como refugio financiero seguro. Moody’s ha rebajado recientemente su calificación, aunque las agencias tienden a subestimar los riesgos reales, ya que evalúan la posibilidad de impago pero no el deterioro del valor real del dinero si el país opta por imprimir más para saldar deudas. Para los inversores preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, el riesgo es, por tanto, mayor de lo que reflejan las notas crediticias. Si EEUU no logra sanear sus cuentas, aumentará el coste de endeudarse, encareciendo el crédito para familias y empresas. De hecho, las hipotecas suben ya por encima del 7%, los préstamos de automóviles superan el 10% y las tarjetas de crédito el 20%. Tras un repunte desde los mínimos de abril, el S&P 500 cae por segundo día consecutivo. El nerviosismo del mercado también se ha incrementado ante la posibilidad de un ataque de Israel a Irán, lo que ha empujado al alza el precio del petróleo. No obstante, los índices recuperaron algo de terreno tras conocerse que la Unión Europea prepara una propuesta comercial dirigida a EE. UU. En el ámbito corporativo, Target, una de las principales cadenas minoristas, ha rebajado sus previsiones de ventas debido a una caída en el consumo, los aranceles, boicots y la pérdida de confianza del consumidor. La atención vuelve a centrarse en los desafíos fiscales estadounidenses, con los rendimientos del bono a 30 años superando el 5% y el del bono a 10 años por encima del 4,5%. El Bitcoin supera sus máximos históricos En otros mercados, tanto el oro como el bitcoin se benefician de la debilidad del dólar y de la creciente preocupación por el déficit fiscal de EEUU. Aunque el presupuesto actual apunta a estabilizarlo, los analistas señalan que sería necesario reducirlo activamente, no estabilizarlo. El oro alcanza los 3.300 dólares por onza, mientras que el bitcoin supera sus máximos históricos, impulsado también por el optimismo en torno a la regulación de las stablecoins y un giro favorable en el enfoque regulatorio bajo la administración Trump.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.