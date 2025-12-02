El Ibex 35 supera los 16.500 puntos

Apertura alcista del Ibex 35, que recupera un 0,75% y se sitúa como el mejor selectivo del "Viejo Continente". Con la subida de hoy, el Ibex 35 supera la resistencia de 16.500 puntos, muy cerca de máximos históricos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Indra sigue inmersa en un periodo de volatilidad, cerrando el 2025 con una revalorización de casi el 160% gracias al incremento sostenido hasta el 3,1% de la inversión sobre el PIB en Defensa por parte de España. Indra rebota tras las caídas provocadas por la nueva valoración que piden los independientes de EM&E por sus dudas sobre el precio, el impacto futuro del negocio y los conflictos de interés que rodean este movimiento. La cotizada del sector defensa sigue pendiente de los avances en las negociaciones de paz de la guerra de Ucrania, con la reunión de hoy entre Putin y Witkoff. Por su parte, ACS también se sitúa entre las mejores del Ibex 35 gracias a los nuevos contratos que negocia Hochtief en Nueva York. El sector bancario repunta ante las mayores expectativas de una pausa en los tipos de interés por parte del BCE en su próxima reunión, el jueves 18 de diciembre.

Empresas que más bajan del Ibex 35

El farolillo rojo del Ibex 35 es IAG (-0,94%) tras conocer que se mantiene el cierre de los vuelos entre España y Venezuela, lo que repercute en el negocio de Iberia.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

