El Ibex 35 supera los 16.600 puntos

El Ibex 35 cerró la sesión con un incremento del 1,2%, superando los 16.600 puntos y alcanzando nuevos récords históricos. Con una subida acumulada del 42% en lo que va del año, se posiciona como el índice bursátil más destacado de Europa. Solaria se coloca a la cabeza del selectivo con una subida del 4,2%, pese a un leve aumento en las posiciones bajistas, que representan el 3,11% del capital. Esto sugiere que, aunque podrían producirse cierres intensos de posiciones cortas, no se espera un short-squeeze significativo como los vividos en los últimos doce meses. En el ámbito europeo, el Banco Central Europeo mantiene una postura expansiva ante el débil crecimiento económico y la persistente inflación en la región.

El petróleo retrocede

Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos, el acuerdo para reactivar la administración pública permitiría que un millón de empleados recuperen sus salarios, además de reanudar la publicación de indicadores económicos clave, lo que contribuiría a reducir la incertidumbre global. De forma paralela, un posible impulso alcista para los mercados en el cierre de 2025 sería una nueva reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo 10 de diciembre, situándolos entre 3,5% y 3,75%, una posibilidad que el mercado valora en un 64,3%.

El precio del petróleo cae un 2,5% tras el último informe de la OPEP, que indica que aunque la demanda sigue en aumento, lo hace a un ritmo más lento, proyectando una media diaria de 106,5 millones de barriles para 2026. Por otro lado, el oro repuntó un 1,35%, consolidando el nivel de 4.150 dólares, beneficiándose de la falta de avances en el acuerdo de reapertura gubernamental en Washington. Mientras tanto, el Nasdaq 100 inició la jornada con una caída de 0,6%, en medio de la cautela de los inversores ante las elevadas valoraciones derivadas del auge de la inteligencia artificial.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

