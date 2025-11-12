- Nuevos cortos en las acciones de Solaria
- Los cortos pierden fuerza
Las acciones de Solaria repuntan hoy casi un 3% y continúan con un comportamiento bastante volátil. Si bien hace apenas tres días caía más de un 3%, antes de ayer repuntaba otro 3%, para ayer desplomarse de nuevo un 3,6%. Este comportamiento se achaca no solo a la volatilidad general del mercado, sino también al cierre y aperturas de posiciones cortas.
Capital Fund incrementó la semana pasada sus posiciones cortas desde el 0,52% del capital de Solaria hasta el 0,62%. Pero no fue la única, ya que Marchant la incrementó desde el 0,9% hasta el 1,01% también la semana pasada. En cualquier caso, las presiones bajistas ya no son tan importantes y actualmente tan solo 4 firmas mantienen posiciones bajistas en las acciones de Solaria. En total, las posiciones cortas que son públicas representan el 3,11% del capital de Solaria, lo que implica que aunque aún puede haber cierre agresivos de posiciones bajistas, no veremos un gran short-squeeze como los que ha experimentado durante el último año.
Las acciones de Solaria suben un 86% en este 2025.
