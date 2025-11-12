Las acciones de Solaria repuntan hoy casi un 3% y continúan con un comportamiento bastante volátil. Si bien hace apenas tres días caía más de un 3%, antes de ayer repuntaba otro 3%, para ayer desplomarse de nuevo un 3,6%. Este comportamiento se achaca no solo a la volatilidad general del mercado, sino también al cierre y aperturas de posiciones cortas.

Nuevos cortos en Solaria

Capital Fund incrementó la semana pasada sus posiciones cortas desde el 0,52% del capital de Solaria hasta el 0,62%. Pero no fue la única, ya que Marchant la incrementó desde el 0,9% hasta el 1,01% también la semana pasada. En cualquier caso, las presiones bajistas ya no son tan importantes y actualmente tan solo 4 firmas mantienen posiciones bajistas en las acciones de Solaria. En total, las posiciones cortas que son públicas representan el 3,11% del capital de Solaria, lo que implica que aunque aún puede haber cierre agresivos de posiciones bajistas, no veremos un gran short-squeeze como los que ha experimentado durante el último año.

Las acciones de Solaria suben un 86% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.