El Ibex 35 supera sus máximos históricos

Mercados: Predomina la cautela por la incertidumbre geopolítica; las bolsas pausan tras el buen inicio de año y esperan el dato de empleo de EE. UU. El Ibex 35 sube apoyado en bancos, Puig y Amadeus, mientras ArcelorMittal corrige.

En ausencia de nuevas referencias económicas de relevancia, la incertidumbre geopolítica continúa dominando el sentimiento de los inversores. En este arranque de año, los mercados parecen reaccionar más a los mensajes publicados en redes sociales por el presidente de Estados Unidos que a los fundamentos macroeconómicos tradicionales. Tras un inicio de 2026 especialmente positivo, las bolsas optan por una pausa, con los inversores evitando asumir riesgos adicionales antes de la publicación del informe de empleo estadounidense prevista para el viernes.

Dentro de este contexto, el Ibex 35 consigue avanzar y recupera parte de las pérdidas registradas en la sesión anterior. El sector bancario vuelve a mostrar un comportamiento positivo, mientras que Puig, tras ser uno de los valores más castigados en la jornada previa, destaca hoy entre los mayores avances. La compañía se ve favorecida por una mejora de recomendación por parte de una relevante entidad financiera. Aunque el consenso sigue anticipando una desaceleración del mercado global de fragancias, consideramos que la recuperación del lujo, especialmente en el segmento de moda, debería servir de apoyo al crecimiento de esta línea de negocio, al tratarse de uno de los primeros gastos aspiracionales en normalizarse.

Amadeus también registra subidas destacadas después de anunciar nuevos acuerdos con Lufthansa. A ello se suma el efecto positivo que podría tener la moderación de los precios del petróleo sobre el sector turístico en el medio y largo plazo, dado el peso del combustible en la estructura de costes de las aerolíneas. En este mismo contexto, IAG muestra avances, mientras que Indra prolonga su tendencia alcista, respaldada por un entorno geopolítico cada vez más incierto y volátil que en años anteriores.

En el lado negativo del índice se sitúa ArcelorMittal, que experimenta una recogida de beneficios tras las fuertes revalorizaciones recientes. Dichas subidas se apoyaban en la expectativa de cambios estructurales favorables en el mercado siderúrgico europeo, que podrían beneficiar a los productores locales mediante las medidas de defensa comercial impulsadas por la Comisión Europea. De materializarse este escenario, la compañía podría elevar la utilización de sus plantas en Europa, actualmente cercana al 65%, y aumentar sus exportaciones de acero en torno a un 10% en el corto plazo.

Las empresas de defensa suben ante el crecimiento del presupuesto

En Wall Street, los principales índices corrigen tras haber marcado nuevos máximos históricos durante la semana. El sector defensa fue uno de los más beneficiados después de que Trump anunciara su intención de incrementar el gasto militar hasta 1,5 billones de dólares en 2027, lo que representaría un aumento significativo frente a los niveles actuales. Además, el presidente firmó una orden ejecutiva que obliga a los grandes contratistas de defensa a suspender recompras de acciones y dividendos, así como a limitar la remuneración de sus directivos, hasta que refuercen la inversión en capacidad productiva e investigación.

En el ámbito tecnológico, China estudia autorizar algunas importaciones de chips H200 de Nvidia en los próximos meses, lo que permitiría a la compañía recuperar parte de su presencia en un mercado estratégico.

Los indicadores macroeconómicos publicados durante la semana han ofrecido señales dispares, sin aportar una visión clara sobre la fortaleza de la economía estadounidense ni sobre el calendario de posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. En este sentido, las solicitudes semanales de desempleo aumentaron en menor medida de lo previsto.

Por último, los metales preciosos, como el oro y la plata, afrontan presiones a corto plazo ante el próximo reequilibrio anual de los índices de materias primas. Este factor técnico, unido a un posicionamiento todavía moderado tras las fuertes subidas recientes, incrementa el riesgo de correcciones puntuales en el corto plazo.