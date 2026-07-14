El Ibex 35 supera una prueba de fuego

El Ibex 35 ha conseguido cerrar una nueva jornada en positivo y continúa consolidando niveles muy cerca de los 20.000 puntos, después de superar una de las sesiones más importantes de las últimas semanas. Los inversores han tenido que digerir al mismo tiempo los datos de inflación en Estados Unidos, el inicio de la temporada de resultados empresariales, la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y las últimas novedades procedentes de Oriente Medio.

El principal apoyo para el mercado llegó desde Estados Unidos. Los precios al consumidor cayeron un 0,4% en junio, la primera caída mensual en seis años, mientras que la inflación subyacente permaneció prácticamente sin cambios. El dato reduce significativamente la presión sobre la Reserva Federal y prácticamente descarta una subida de tipos en julio, reforzando nuestro escenario de que el banco central mantendrá las tasas sin cambios durante el resto del año. La reacción fue inmediata: cayeron los rendimientos de la deuda, el dólar perdió fuerza y aumentó el apetito por los activos de riesgo.

Indra y Repsol lideran las subidas del Ibex 35

Entre los protagonistas de la jornada destacó Indra, que volvió a situarse entre los valores más alcistas después de que Morgan Stanley elevara su recomendación a sobreponderar y fijara un nuevo precio objetivo de 70 euros por acción, lo que supone un potencial cercano al 44% desde los niveles actuales. La entidad considera que el mercado sigue infravalorando el fuerte crecimiento que experimentará el gasto en defensa en España durante los próximos años.

En nuestra opinión, Indra seguirá siendo una de las principales beneficiadas del incremento de la inversión militar, aunque también será una de las compañías más sensibles a posibles retrasos, cancelaciones o modificaciones de los programas públicos, por lo que la volatilidad continuará siendo elevada.

También destacó Repsol, favorecida por el nuevo avance del precio del petróleo. El Brent acumula una subida cercana al 20% desde la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y cotiza en torno a los 86 dólares por barril. A pesar de ello, el encarecimiento del crudo apenas penalizó a los sectores más cíclicos del Ibex 35, una señal de que el mercado sigue considerando el conflicto en Oriente Medio como un riesgo controlado.

Wall Street respalda el optimismo del mercado

El buen comportamiento del Ibex también encontró apoyo en Estados Unidos. JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup y Bank of America inauguraron la temporada de resultados con beneficios superiores a lo esperado, demostrando que la elevada volatilidad de los últimos meses ha impulsado sus negocios de negociación y banca de inversión.

Las fuertes caídas de IBM, superiores al 20%, apenas lograron empañar el tono positivo del mercado. La compañía reconoció que muchos clientes están desviando su gasto desde el software hacia servidores, memoria y chips para inteligencia artificial, una tendencia que confirma que la inversión en IA continúa acelerándose, aunque empieza a concentrar los beneficios en un número más reducido de compañías.

En el plano macroeconómico, Kevin Warsh reiteró durante su comparecencia ante el Congreso que la estabilidad de precios sigue siendo la prioridad de la Reserva Federal. Sin embargo, tras el dato de inflación conocido ayer, el mercado continúa reduciendo las probabilidades de nuevas subidas de tipos, reforzando el escenario de estabilidad monetaria durante los próximos meses.

Por último, la combinación de una inflación más moderada, la caída de los rendimientos de la deuda y el debilitamiento del dólar impulsó con fuerza al oro y al resto de metales preciosos, que recuperaron parte del terreno perdido durante las últimas sesiones.