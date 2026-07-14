Las acciones de Nvidia suben un 2,5% tras comenzar las exportaciones de chips H200 a China

Las acciones de Nvidia avanzan alrededor de un 2,5% después de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara que ya se han realizado los primeros envíos de chips H200 a clientes chinos y varios analistas reiteraran su confianza en el próximo lanzamiento de la plataforma Vera Rubin.

El subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler, confirmó ante el Congreso que ya se han autorizado las primeras exportaciones de los H200 a China, aunque matizó que el volumen enviado hasta el momento ha sido "muy reducido" y calificó los envíos como "triviales". Las ventas continúan sometidas a estrictos controles para evitar que la tecnología pueda terminar en usos militares.

La noticia supone una señal positiva para Nvidia, ya que el mercado llevaba meses pendiente de cualquier relajación de las restricciones estadounidenses sobre la exportación de chips avanzados al mercado chino.

Rubin mantiene intacto el optimismo del mercado

Al mismo tiempo, varios analistas continúan mostrando confianza en la siguiente generación de procesadores de Nvidia.

KeyBanc elevó su precio objetivo sobre la compañía hasta 330 dólares por acción, manteniendo su recomendación de Sobreponderar, pese a reconocer un pequeño retraso en la producción de la nueva plataforma Vera Rubin debido a problemas térmicos ya solucionados.

La entidad espera que los envíos comiencen a acelerarse durante el mes de julio y mantiene sus previsiones de producción para este año, con entre 1,7 y 1,8 millones de chips Rubin, además de 5,5 a 6 millones de unidades Blackwell.

En opinión de KeyBanc, Nvidia continúa contando con importantes ventajas competitivas gracias a su ecosistema de software CUDA, lo que limitaría el impacto de la creciente competencia.

El mercado vuelve a mirar el liderazgo de Nvidia en inteligencia artificial

Más allá de la noticia sobre China, el mercado sigue muy pendiente de la evolución del ciclo de inversión en inteligencia artificial.

Durante las últimas semanas han aumentado las dudas sobre si las enormes inversiones realizadas por las grandes tecnológicas terminarán generando la rentabilidad esperada. Sin embargo, Nvidia continúa siendo considerada una de las principales beneficiadas de ese proceso.

En nuestra opinión, la gran cuestión ya no es si Nvidia seguirá creciendo, sino si será capaz de mantener el ritmo de crecimiento que actualmente descuentan unas valoraciones muy exigentes. La evolución de los pedidos de Blackwell y, especialmente, el lanzamiento comercial de Vera Rubin serán dos de los factores más importantes para el conjunto del sector de semiconductores durante los próximos meses.