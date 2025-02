El Ibex 35 termina con fuertes alzas

El Ibex 35 ha vivido una jornada de fuertes subidas, con un avance superior al 1,5%, en línea con el buen comportamiento de las bolsas europeas y el sólido inicio de sesión en Wall Street. La mayoría de las empresas han registrado ganancias, con pocos signos de incertidumbre entre los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 El lado alcista del índice ha estado encabezado por ArcelorMittal, que ha subido alrededor de un 5%. La decisión de Trump de investigar posibles aranceles a otros metales, como el cobre, ha impulsado los futuros de estas materias primas en Estados Unidos, beneficiando al sector en bolsa. Además, la compañía podría ser una de las grandes favorecidas si se concreta una posible paz en Ucrania. Cellnex, por su parte, ha repuntado más de un 3% tras presentar unos resultados mejores de lo esperado. Además, Banco Santander ha liderado al sector después de anunciar dividendo. En el lado negativo, Indra ha liderado las caídas luego de que se confirmara que Telefónica no comprará Minsait. Además, la empresa presentará sus resultados al cierre de la jornada. El resto de los descensos han sido leves, sin superar el 0,3%. Otros movimientos en el mercado En Europa, el DAX alemán ha brillado con un avance del 1,7%, impulsado por el sólido desempeño de la mayoría de sus valores. En Estados Unidos, los índices han arrancado con fuerza. Destaca el espectacular salto del 20% de SuperMicro, que ha presentado sus cuentas auditadas, evitando así ser retirada del Nasdaq. Mientras tanto, Nvidia sube un 4% a la espera de la publicación de sus resultados después del cierre del mercado americano. Se espera que sus ingresos crezcan un 72% en el trimestre, pero el grado de sorpresa de los últimos trimestres cada vez es menor y eso no gusta al mercado. El sentimiento de los inversores es claramente positivo en la sesión de hoy. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin sigue presionado y retrocede un 2%, arrastrado por los temores generados tras el hackeo a uno de los principales exchanges del sector la semana pasada, lo que se suma a la incertidumbre ya existente en el mercado. Por otro lado, el oro se mantiene estable, mientras que el petróleo registra una ligera caída.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.