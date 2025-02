¿Sorprenderán los resultados de Nvidia?

Las acciones de Nvidia están ante un gran examen en la jornada de hoy. Mientras la empresa se prepara para publicar sus resultados del cuarto trimestre después del cierre del mercado el miércoles 26 de febrero de 2025, los inversores se están preparando para lo que podrían ser los resultados más importante en la historia de la empresa. El mayor fabricante de chips del mundo por valor de mercado ha experimentado un crecimiento notable en los últimos dos años, pero ahora se enfrenta a un mayor escrutinio tras la venta masiva provocada por DeepSeek en enero que borró momentáneamente casi 600 mil millones de dólares en valor de mercado. El movimiento implícito del mercado en un día basado en los datos de opciones es de aproximadamente el 9,87%. Estimaciones de ingresos de Nvidia Para el cuarto trimestre, los analistas esperan que NVIDIA: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos de 38.100 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 72 %.

Beneficios ajustados por acción de 0,84-0,85$, un 64% más que el año pasado

Ingresos del centro de datos de 34.060 millones de dólares, un aumento interanual del 82 %

Ingresos por juegos de 3.020 millones de dólares

Ingresos por visualización profesional de 507,3 millones de dólares

Ingresos automotrices de 459 millones de dólares

Margen bruto ajustado del 73,5%

Ingresos netos de aproximadamente 19,6$ mil millones Estimaciones de ingresos. Fuente: Bloomberg Orientación y perspectivas de Nvidia La orientación futura será el componente más crítico de los resultados de Nvidia. Los analistas pronostican ingresos para el primer trimestre de 2025 de aproximadamente 42,26$ mil millones, un margen bruto ajustado del primer trimestre de alrededor del 72,1% y un gasto de capital de $760 millones para el primer trimestre. Las proyecciones de ingresos para todo el año 2026 se sitúan actualmente en 198,63$ mil millones. Transición del chip Blackwell El lanzamiento y la puesta en marcha de los chips Blackwell de próxima generación de Nvidia estarán bajo un intenso escrutinio. La empresa ha indicado que estos chips generarán varios miles de millones de dólares en ingresos este trimestre, pero también ha reconocido que la demanda supera las capacidades de oferta. Los analistas buscarán claridad sobre los cronogramas de producción y la salud de la cadena de suministro, la contribución esperada de los ingresos de Blackwell en los próximos trimestres, la dinámica de transición entre la arquitectura Hopper anterior y Blackwell, y los primeros comentarios de los clientes sobre el rendimiento y las ganancias de eficiencia. Los analistas de UBS esperan que Blackwell tenga unos ingresos de aproximadamente 9.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, y proyectan que se duplicarán hasta superar los 20.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Anticipan que esto compensará una caída secuencial prevista del 5% en las ventas de Hopper. Impacto de DeepSeek y panorama competitivo La aparición del modelo de IA DeepSeek de China en enero generó inquietudes sobre si los futuros modelos de IA podrían requerir menos chips de alta gama. Los inversores seguirán de cerca la respuesta de la administración a las afirmaciones de eficiencia de DeepSeek, cualquier cambio en los patrones de compra de los clientes, la estrategia a largo plazo para mantener el dominio en el mercado de chips de IA y los posibles cambios en el enfoque de I+D o en las hojas de ruta de los productos. A pesar del pánico inicial, varios analistas informan que las implementaciones de IA empresarial no se han desacelerado, y Dan Ives de Wedbush señala que "NINGUNA implementación de IA empresarial se desaceleró o cambió debido a la situación de DeepSeek". Gasto de capital de los principales clientes La suerte de Nvidia sigue estrechamente vinculada al gasto de las principales empresas de la nube y la tecnología. Los resultados recientes de los gigantes tecnológicos "Magnificent 7" han revelado planes récord de gastos de capital para 2025, con un gasto de capital combinado de 325.000 millones de dólares planificado, lo que representa un aumento de 100.000 millones de dólares con respecto a los niveles de 2024. Microsoft, Google, Meta y Amazon confirmaron o aumentaron sus planes de inversión en IA durante sus recientes presentaciones de resultados. Según algunos analistas, la IA representaría entre el 10 y el 15 % de muchos presupuestos de TI para 2025. Desafíos regulatorios y geopolíticos La empresa sigue afrontando tensiones geopolíticas complejas, en particular en lo que respecta a las ventas de chips a China. El impacto de las restricciones de enero de la administración Biden sobre las exportaciones de chips de IA, los posibles cambios de política bajo la administración Trump y las estrategias para mantener el crecimiento a pesar de los desafíos del mercado chino serán temas importantes durante la presentación de resultados. Los analistas de Bank of America creen que "la creciente demanda de Occidente (nube estadounidense, empresas, OpenAI Stargate, etc.) compensará los vientos en contra de China para NVIDIA". Cotización de las acciones de NVIDIA Las acciones de Nvidia cotizan cerca de su media móvil de 200 días (126,50 dólares), un nivel de soporte crucial. La acción ha formado un canal descendente desde diciembre de 2024, con máximos y mínimos más bajos que establecen una tendencia bajista a corto plazo. El RSI en la zona neutral muestra una divergencia bajista con máximos más bajos desde diciembre, mientras que el cruce bajista del MACD indica un impulso bajista creciente. El soporte clave se establece en la media móvil simple (SMA) de 200 días con otro en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %, lo que ha provocado una reversión. Los alcistas necesitan un cierre por encima de los 130 dólares (nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %) para indicar una reversión, mientras que una cotización sostenida por debajo de la media móvil de 200 días podría desencadenar un mayor descenso hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %.

