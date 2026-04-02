Intuitive Machines: ¿motor de la economía espacial?

Intuitive Machines es uno de los líderes en un segmento muy específico pero atractivo de compañías espaciales. La empresa se especializa principalmente en módulos lunares e infraestructura orbital.

No se trata de una startup típica de este tipo, que tenga más visión que resultados concretos:

Intuitive Machines (LUNR) reportó ingresos en 2025 de USD 210,1 millones (caída de 7,9% interanual), una cartera de pedidos de USD 943 millones y un aumento del margen bruto hasta 19%.

La compañía aún consume caja: registró una pérdida neta de USD 83,91 millones en 2025 y una pérdida acumulada de USD 0,73 por acción.

Para 2026, la administración ya proyecta ingresos en el rango de USD 900 millones a 1.000 millones y un EBITDA ajustado positivo.

En marzo, la compañía también obtuvo un contrato de la NASA bajo el programa CLPS por USD 180,4 millones para una quinta misión lunar.

Ayer, surgieron reportes de que SpaceX presentó de forma confidencial documentación para una IPO ante la SEC; se espera que la salida a bolsa sea la mayor en la historia de los mercados financieros.

El mismo día, la NASA lanzó con éxito la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy.

A partir de estos eventos, el mercado parece querer dejar de lado los problemas en la Tierra y enfocarse en las oportunidades en el espacio. Los proyectos cada vez más ambiciosos de SpaceX y NASA, junto con la creciente presencia de empresas espaciales en el mercado, están llevando a muchos inversionistas a considerar que la “economía espacial” ya no es un concepto teórico, sino un escenario que puede valorarse.

La compañía presentó resultados mixtos en 2025, pero delineó un plan agresivo para 2026. Dos vectores de crecimiento destacan.

Primero, la empresa finalizó la adquisición de Lanteris en el primer trimestre por aproximadamente USD 800 millones y cerró la transacción con KinetX, aumentando su exposición a defensa y seguridad nacional.

Segundo, el 24 de marzo, la NASA adjudicó a Intuitive Machines un contrato CLPS por USD 180,4 millones para una quinta misión de entrega de carga a la Luna, esta vez utilizando el módulo más grande Nova-D/R.

Las misiones espaciales siguen implicando riesgos de retrasos, fallas técnicas y competencia con actores más grandes. Independientemente del enfoque, Intuitive Machines sigue siendo una compañía especulativa, y los objetivos de 2026 deberán cumplirse para que la acción genere retornos.