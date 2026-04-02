Globalstar: ¿Nos dirigimos hacia una batalla de gigantes en órbita?

- Globalstar sube impulsada por rumores de compra, pero el escenario es complejo por la presencia de Apple.
- Amazon busca fortalecer su infraestructura en IA y conectividad satelital.
- El resultado final podría derivar en alianza o competencia entre gigantes tecnológicos.
- Globalstar sube impulsada por rumores de compra, pero el escenario es complejo por la presencia de Apple.
- Amazon busca fortalecer su infraestructura en IA y conectividad satelital.
- El resultado final podría derivar en alianza o competencia entre gigantes tecnológicos.
Las acciones de Globalstar suben con fuerza en el pre-market tras un reporte del Financial Times que indica que Amazon está en conversaciones para adquirir la compañía. Al momento de escribir, la acción avanza cerca de 7%.
Globalstar es un operador de satélites en órbita terrestre baja, que ofrece servicios de conectividad a clientes en diversos sectores, desde defensa hasta grandes compañías tecnológicas. Uno de sus clientes está lo suficientemente satisfecho con sus servicios como para buscar exclusividad—en este caso, Amazon.
Amazon es un conglomerado global en todo el sentido de la palabra. Contar con su propia red satelital no solo sería factible, sino altamente deseable, especialmente considerando el cambio en su modelo de negocio, donde el segmento de tecnología e inteligencia artificial (IA) está ganando cada vez más peso frente al comercio electrónico.
En cuanto a Globalstar, la compañía es relativamente pequeña en relación con sus ambiciones y, como la mayoría de los operadores privados de infraestructura orbital, aún no es rentable. Debe enfocarse en una especialización extrema para poder competir.
En 2025, Globalstar aumentó sus ingresos en 9% hasta USD 273 millones y mejoró su resultado neto, aunque cerró el año con una pérdida neta de USD 8,7 millones. Al mismo tiempo, el EBITDA ajustado alcanzó USD 136,1 millones, con un margen EBITDA de 50%.
Sin embargo, una posible adquisición podría no ser tan sencilla como Amazon espera. Otro gigante entra en escena: Apple. Ya en 2022, Apple anunció una inversión de USD 450 millones en infraestructura para lanzar la función Emergency SOS en iPhone. Con el tiempo, el uso satelital en dispositivos Apple se ha expandido, incluyendo no solo llamadas de emergencia, sino también mensajería, asistencia en carretera y geolocalización fuera de cobertura móvil o WiFi.
Un documento oficial presentado ante la SEC muestra que Apple, como “cliente”, acordó financiar la expansión de la nueva red MSS de Globalstar. Esto incluye un pago anticipado a cambio de una participación del 20% en acciones Clase B en una entidad específica, Globalstar SPE. Globalstar mantiene el control de gestión de esta estructura, pero
también se espera que asigne el 85% de su capacidad de red, tanto actual como futura, a servicios para Apple.
Por ello, la historia de Amazon es más compleja de lo que sugiere el titular sobre una posible adquisición. Reuters reporta que una de las principales complicaciones es precisamente la participación de Apple y la necesidad de negociaciones entre ambos gigantes tecnológicos.
El futuro de la compañía sigue siendo incierto. La adquisición podría no concretarse; los dos gigantes podrían llegar a un acuerdo; o podría desatarse una competencia directa por el control de una nueva frontera: el espacio.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
NVIDIA despierta: la tregua en Oriente Medio reactiva el trade de IA
Trump dispara el DAX 40. ¿Podrá mantener el impulso?
🚨El Ibex 35 se dispara: llega la TREGUA en Oriente Medio
Encuesta de la Fed de Nueva York señala repunte inflacionario en EE.UU. y el EURUSD en 1,157
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.