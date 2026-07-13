El Ibex 35 termina la sesión en rojo, achacando los comentarios de Trump

El Ibex 35 termina la sesión con caídas y un ánimo tenso en las bolsas, a pesar de que en Europa la mayoría de índices han acabado planos. La geopolítica vuelve a ser la protagonista y tenemos caídas importantes en Wall Street por un incremento de las tensiones en Oriente Medio.

Movimientos en el Ibex 35

Repsol vuelve a ser la protagonista de la jornada de la bolsa española y termina con subidas de alrededor del 4%. La compañía se ve muy beneficiada por los repuntes de los precios del crudo y este 2026 reportará unas cifras bastante mejores de lo esperado por unos niveles de precio del petróleo mayores a los que incluía en su plan estratégico. Repsol se ha convertido en el seguro anti-Trump en esta guerra. Telefónica también ha tenido una sólida jornada con subidas de casi un 3% después de que se haya conocido que estaría estudiando despedir a unos 1.000 empleados de su sede en Alemania, lo que equivaldría al 15% de esa plantilla. Se trata de un recorte importante pero que puede ayudar a Telefónica a incrementar su eficiencia en un mercado muy competitivo y donde ha perdido fuelle en los últimos trimestres.

Rovi ha sido la que más ha caído del Ibex 35, aunque principalmente ha sido por el descuento del dividendo que pagará este miércoles 15 de julio. Sin embargo, la que sí ha tenido motivos para caer ha sido IAG. La compañía se enfrenta de nuevo a repuntes del precio del petróleo, lo que repercute en el coste del combustible para aviones.

Wall Street achaca las amenazas de Trump

En Wall Street la sesión es negativa. El Nasdaq 100 se desploma un 1% con las compañías de chips de nuevo sufriendo. Todo ello a pesar de que las cifras de ventas trimestrales de TSMC reportadas han sido muy sólidas y el crecimiento del mes de junio de más del 60% interanual. En cualquier caso, parece que Trump ha vuelto a incendiar al mercado con sus declaraciones sobre el estrecho de Ormuz y una tasa del 20% sobre los cargamentos que pasen por dicha zona. Se trata de un ataque frontal a Irán y un desafío incluso al resto de países, lo que puede generar una gran inestabilidad a nivel mundial, con su consecuente impacto en las bolsas. En Europa los índices han terminado planos.

El petróleo vuelve a despegar

Los precios del petróleo han despuntado casi un 5% y el Brent ya está cerca de los 80$ el barril. Lo cierto es que se complica mucho el paso por el estrecho de Ormuz y es probable que veamos otra caída muy fuerte del tránsito por dicha ruta. Sin duda, supone una noticia importante para el precio, aunque también tenemos que señalar que el mercado no está reaccionando tan mal como podría hacerlo y los precios del petróleo podrían seguir escalando si en el corto plazo no se vuelve a otra tregua.

Por su lado, el oro y la plata se han anotado caídas de más del 2%.