El Ibex 35 avanza en la sesión de hoy

El Ibex 35 se desinfla a pesar de un buen inicio de sesión y acaba con ligeras subidas. El sentimiento en el resto de índices mundiales ha sido algo más mixto, pero no parece haber tenido influencia en el desempeño del selectivo español, sino más bien la falta de catalizadores.

Movimientos del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado ACS, con subidas de alrededor del 2%. La compañía se está colocando como una de las favoritas para las casas de análisis en 2026 gracias a su exposición a centros de datos y su sólida posición competitiva en Estados Unidos. La tendencia del valor ha sido muy positiva durante el año completo a pesar del impacto de la debilidad del dólar y las dudas que se viven sobre algunas partes del sector de la Ia, que ya salpica a la española por su división de centros de datos. Indra también ha tenido una sesión positiva a pesar de que la compañía sigue inmersa en la fusión con EM&E, que parece que en el corto plazo no se va a producir a pesar de la insistencia de la directiva.

La parte baja del Ibex 35 ha estado copada por Fluidra y Merlin, aunque no ha habido grandes noticias negativas que hayan impactado a los valores del selectivo español.

Otros movimientos

En Europa el DAX alemán ha liderado la sesión con subidas de alrededor de medio punto porcentual y valores como Bayer despuntando un 4%. En Wall Street vemos una calma tensa a la espera de la reunión de mañana de la FED, no tanto por la decisión, que prácticamente se da por hecho que se recortarán 25 puntos básicos, sino por las proyecciones macro. Además, el mercado ya está pendiente al sucesor de Powell, que será de nuevo asignado por Trump y con las exigencias de bajar tipos. A nivel de operaciones corporativas, no hemos conocido más noticias sobre la OPA de Paramount sobre Warner, aunque la oferta de Netflix tiene más sentido con los planes que Warner ya tenía previamente.

Los precios del crudo han caído casi un 1% y las perspectivas para el 2026 siguen siendo malas. Los principales organismos que siguen al sector siguen pronosticando un exceso de producción de entre 2,5 y 5 millones de barriles diarios para el año que viene, lo que supone un tapón a las revalorizaciones de la materia prima. El que no tiene tapón es el oro, que continúa su remontada a máximos con los inversores todavía incrementando sus posiciones en cartera. El bitcoin está recuperando algo de terreno, pero todavía vemos muchas dudas por parte del mercado ante la falta de catalizadores en el corto plazo.





