Apertura plana del S&P 500

El S&P 500 ha abierto plano en el inicio de sesión de hoy y apenas tiene movimiento. Parece que los inversores están ya enfocados en la decisión de mañana de la FED sobre los tipos de interés, aunque se está descontando con casi un 90% de probabilidades que se realizará un recorte de tipos de 25 puntos básicos. Para esta reunión ha habido muchas dudas y estas expectativas han cambiado bastante desde la reunión de octubre. Esta decisión no es solo importante por ser la última del año, sino porque viene acompañado del informe de proyecciones de la Reserva Federal.

Empresas con movimientos en el S&P 500

A pesar de que no es la compañía que más sube, tenemos que destacar el repunte de las acciones de Warner Bros después de que Paramont haya lanzado una OPA hostil por la empresa completa. Esto se produce después de que Netflix acordara a un acuerdo con la propia Warner, pero ahora deberían de decidir los accionistas a la espera de si se produce otra oferta de Netflix. A pesar de este suceso, las acciones de Netflix no están teniendo demasiado movimiento, por lo que parece que el mercado está observando la operación con cautela.

Fuente: Plataforma de XTB

En la parte baja de la tabla del S&P 500 aparece Meta. El motivo es que la compañía ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para cumplir con los estándares de privacidad que Europa está imponiendo. En ese sentido, Meta mostrará la opción a partir de 2026 de que el usuario pueda escoger entre tener una experiencia más personalizada de anuncios o por el contrario una más general y compartir menos datos privados.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.