🚀¿Por qué se disparan las acciones de Puig un 9%?

Las acciones de Puig se disparan más de un 9% en la sesión de hoy, después de que la compañía presentara su informe de ventas del tercer trimestre del 2025. Tal y como analizamos ayer, los resultados no parecieron gran cosa. Sin embargo, el optimismo del mercado se ha disparado. ¿Por qué las acciones de Puig se disparan? Recordad que Puig es una de las compañías de nuestra Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB

Los motivos detrás de las subidas de las acciones de Puig

El principal motivo por el que las acciones de Puig se disparan es que consiguió batir las expectativas de una de sus líneas de negocio y su negocio core crece más que el mercado. Hablamos de la línea de maquillaje, que reportó una cifra casi un 9% superior a lo esperado por el consenso, demostrando el gran momento del segmento y la buena evolución de Charlotte Tilbury.

Sin embargo, tanto en el segmento de fragancias como en el de cuidados para la piel las cifras fueron algo menores a lo esperado. En cualquier caso, el negocio de fragancias creció un 2,8% a tipo de cambio constante, lo que es superior a crecimientos como el de LVMH en su línea de fragancias, que fue del 2%. Por ello, pensamos que aunque las cifras no fueron deslumbrantes, el mercado estaba descontando un escenario excesivamente negativo para Puig. La compañía sigue cotizando por menos de 13 veces beneficios a pesar de tener retornos de doble dígito y una sólida posición de mercado y cuando el mercado se pasa de castigo, es normal que veamos movimientos fuertes al alza ante ciertos cambios de perspectivas.

Nosotros seguimos siendo positivos sobre Puig, por los múltiplos a los que cotiza, su posición de mercado en el segmento de fragancias y el buen comportamiento que está teniendo en maquillaje. No descartamos que si la valoración de la compañía sigue siendo tan baja en los próximos años podamos ver algún movimiento corporativo por parte de alguno de los gigantes de moda.

Las acciones de Puig caen un 19% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

Otras noticias relevantes para la tesis:

¿Cómo comprar acciones de Puig?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.