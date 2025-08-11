El Ibex 35 termina plano la sesión liderado por Solaria

Pocos movimientos en la sesión de hoy en el Ibex 35, después de una semana con fuertes subidas que le acerca a su siguiente objetivo: los 15.000 puntos.

Movimientos más destacados en el Ibex 35

Tras una semana de fuertes avances que ha acercado al Ibex 35 a la cota de los 15.000 puntos, la jornada de hoy se ha caracterizado por movimientos moderados y un cierre plano. El comportamiento a la baja ha estado liderado por sectores sensibles a los tipos de interés, como utilities y Socimis, que han mostrado un desempeño más débil.

Entre los peores valores del día también destacan Arcelormittal e Inditex, presionados por la menor probabilidad de avances en las negociaciones de paz en Ucrania, un factor clave para mejorar sus perspectivas.

La semana pasada el sector predominante del Ibex 35, tuvo un comportamiento excepcional y en el inicio de la sesión estamos viendo algunas tomas de beneficios típicas en esta época del año, pero que poco a poco ha conseguido recuperar terreno a lo largo del día. La prima negativa entre BBVA y Sabadell se extiende ahora hasta algo más del 6%, en unas semanas cruciales de cara a final de mes antes de poder tomar una decisión definitiva sobre la OPA.

Entre los valores con mayores subidas del día encontramos a las empresas del sector turismo, que consiguen mantenerse al alza gracias a la caída en los precios del petróleo. Aunque es Solaria quien finalmente se hace con el liderato.

Mientras que a nivel particular también destaca de manera positiva Telefónica, que acelera su transformación con una apuesta decidida por Europa, dejando atrás Latinoamérica , salvo Brasil, y buscando crecer mediante adquisiciones estratégicas en España, Alemania y Reino Unido.

Wall Street cerca de máximos

Con la temporada de resultados casi terminada, los inversores están centrándose en el panorama económico , buscando pistas sobre si la Reserva Federal podrá reanudar sus recortes de tipos en septiembre. Tras un aumento de casi el 30% desde sus mínimos de abril, el S&P 500 se mantuvo cerca de los 6400 puntos. En una semana marcada en rojo por los datos de inflación que se publicarán mañana. Se espera que el S&P 500 suba hasta un 2% si los datos coinciden con las expectativas o son más bajos de lo previsto, mientras que un informe que muestre un crecimiento mensual del 0,4% podría provocar caídas del índice de casi el 3%.

A nivel corporativo Nvidia y AMD han acordado pagar el 15% de sus ingresos por las ventas de chips de inteligencia artificial en China al gobierno de Estados Unidos en un acuerdo para asegurar licencias de exportación.

Los mercados esperan la evolución de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras Trump y Putin se preparan para reunirse en Alaska el viernes. El fin de semana fue testigo de una intensa diplomacia entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos, que quieren reunirse con Trump antes de su encuentro. Putin exige que Ucrania ceda toda su área oriental del Donbass a Rusia, así como Crimea, que sus fuerzas anexaron ilegalmente en 2014, como condición para desbloquear un alto el fuego y entrar en negociaciones sobre un acuerdo duradero, lo cual vemos poco probable.

En Europa, lo más destacado son las fuertes caídas de la empresa líder en el sector de la defensa, Rheinmetall, y de las acciones de Orsted. El gigante danés de energía eólica marina baja un 29% después de que anunciara planes para recaudar hasta 60 mil millones de coronas danesas (9,4 mil millones de dólares) en una venta de acciones, en lo que es otro revés para una empresa que fue considerada un buque insignia de la transición a la energía verde.

El bitcoin se acerca a sus máximos

Las materias primas, han comenzado con movimientos significativos. Los futuros de soja suben después de que Trump publicara en redes sociales su esperanza de que China aumente significativamente sus compras de soja estadounidense, mientras los precios y las acciones del litio se dispararon después de que el gigante de las baterías Contemporary Amperex Technology detuviera las operaciones en una importante mina en China.

Por otro lado, el Bitcoin se acerca a un nuevo máximo histórico, respaldado por una fuerte demanda de inversores institucionales y las empresas que buscan incrementar sus tenencias de bitcoin en tesorería, lo cual está ayudando a impulsar todo el mercado de criptomonedas.