El Ibex 35 tiene una dura caída en la jornada de hoy

El Ibex 35 termina la sesión con caídas a pesar de que la sesión en Europa ha sido mixta y en Wall Street estamos viendo subidas. En cualquier caso, la tabla se ha partido por la mitad y no hemos tenido grandes líderes o grandes descensos. Eso sí, hemos conocido un dato de inflación de España en el mes de junio que aunque ha estado en línea con lo esperado, está en niveles muy por encima de los del objetivo del BCE.

Luces y sombras en el parqué madrileño

Dentro del Ibex 35 ha destacado Grifols, con subidas de más del 1%, acompañada de otras como Merlin o Puig. de momento, no parece que las tensiones en Oriente Medio estén impactando en el selectivo español o en los mercados en general.

En la parte baja hemos tenido a Fluidra, con un desplome de más del 2%. El motivo es que Pentair, competidor en Estados Unidos, ha presentado unas cifras bastante peores de lo esperado, lo que ha transmitido la negatividad a las empresas del sector. Por otro lado, BBVA también ha sufrido un desplome debido a que Bank of America le ha retirado el consejo de compra. La banca está empezando a perder atractivo en el contexto actual y podrían entrar en un movimiento lateral que termine causando la huída de muchos inversores que llegaron después de las subidas históricas de los últimos años.

Resultados en Europa y el bombazo de PayPal

La temporada de resultados ha empezado también en Europa y tanto ASML como Richemont han publicado unas cifras trimestrales muy por encima de lo esperado. Además, ASML prevé aumentar su producción de EUVs, lo que demuestra que la demanda a lo largo de toda la cadena de suministro de la IA sigue creciendo con fuerza. A nivel de índices, hemos tenido un tono mixto, con el DAX cayendo y el CAC o el AEX repuntando. En Wall Street tenemos que señalar la OPA lanzada sobre PayPal por parte de Advent y Stripe por unos 53.000 millones de dólares. Se trata de una prima de alrededor del 28% y de una operación bastante estudiada y donde ya se tiene un respaldo para financiar la compra, lo que aumenta las probabilidades de éxito. En cualquier caso, las subidas de hoy demuestran que el mercado todavía no está convencido. El Nasdaq 100 sufre descensos de medio punto porcentual, pero el S&P 500 aguanta en verde.

Materias primas y criptoactivos en calma

El oro ha aguantado, pero la plata ha caído más de un 1%. Por su parte, hoy el brent corrige ligeramente a pesar de que el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. El bitcoin ha tenido una leve subida.





