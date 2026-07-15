El Ibex 35 tiene una dura caída en la jornada de hoy

- Luces y sombras en el parqué madrileño
- Resultados en Europa y el bombazo de PayPal
- Materias primas y criptoactivos en calma
- Luces y sombras en el parqué madrileño
- Resultados en Europa y el bombazo de PayPal
- Materias primas y criptoactivos en calma
El Ibex 35 termina la sesión con caídas a pesar de que la sesión en Europa ha sido mixta y en Wall Street estamos viendo subidas. En cualquier caso, la tabla se ha partido por la mitad y no hemos tenido grandes líderes o grandes descensos. Eso sí, hemos conocido un dato de inflación de España en el mes de junio que aunque ha estado en línea con lo esperado, está en niveles muy por encima de los del objetivo del BCE.
Luces y sombras en el parqué madrileño
Dentro del Ibex 35 ha destacado Grifols, con subidas de más del 1%, acompañada de otras como Merlin o Puig. de momento, no parece que las tensiones en Oriente Medio estén impactando en el selectivo español o en los mercados en general.
En la parte baja hemos tenido a Fluidra, con un desplome de más del 2%. El motivo es que Pentair, competidor en Estados Unidos, ha presentado unas cifras bastante peores de lo esperado, lo que ha transmitido la negatividad a las empresas del sector. Por otro lado, BBVA también ha sufrido un desplome debido a que Bank of America le ha retirado el consejo de compra. La banca está empezando a perder atractivo en el contexto actual y podrían entrar en un movimiento lateral que termine causando la huída de muchos inversores que llegaron después de las subidas históricas de los últimos años.
Resultados en Europa y el bombazo de PayPal
La temporada de resultados ha empezado también en Europa y tanto ASML como Richemont han publicado unas cifras trimestrales muy por encima de lo esperado. Además, ASML prevé aumentar su producción de EUVs, lo que demuestra que la demanda a lo largo de toda la cadena de suministro de la IA sigue creciendo con fuerza. A nivel de índices, hemos tenido un tono mixto, con el DAX cayendo y el CAC o el AEX repuntando. En Wall Street tenemos que señalar la OPA lanzada sobre PayPal por parte de Advent y Stripe por unos 53.000 millones de dólares. Se trata de una prima de alrededor del 28% y de una operación bastante estudiada y donde ya se tiene un respaldo para financiar la compra, lo que aumenta las probabilidades de éxito. En cualquier caso, las subidas de hoy demuestran que el mercado todavía no está convencido. El Nasdaq 100 sufre descensos de medio punto porcentual, pero el S&P 500 aguanta en verde.
Materias primas y criptoactivos en calma
El oro ha aguantado, pero la plata ha caído más de un 1%. Por su parte, hoy el brent corrige ligeramente a pesar de que el tráfico en el estrecho de Ormuz sigue bloqueado. El bitcoin ha tenido una leve subida.
Acciones de IA caen 🚩 Dell se desploma un 11%
Apertura americana: El S&P 500 sube tras un PPI más débil. Las acciones de fabricantes de memoria retroceden y PayPal se dispara un 15%
Resumen de mitad de sesión: Mejora del sentimiento tras conocer los datos del IPP de EE. UU.
Micron vs. Nvidia: ¿Tenemos nueva joya en el sector de la IA?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.