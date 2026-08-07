El Ibex 35 tiene una sesión de dudas

El Ibex 35 está teniendo una sesión de dudas después de varias jornadas donde parecía imparable. El selectivo está cotizando plano ante la ausencia de grandes catalizadores, aunque debemos señalar que las subidas desde el cierre del viernes pasado rondan el 2% y esta misma semana ha roto la barrera de los 20.000 puntos, por lo que es normal que tenga un parón de este tipo e incluso algunas correcciones.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Cellnex está liderando al Ibex 35, pero tenemos que destacar a Indra. La compañía se ha hecho con un contrato a través de su filial Hispasat de unos 1.600 millones de euros. Hablamos del programa espacial europeo IRIS2 y donde se desarrollará infraestructura de antenas, sistemas de control y conexiones con la tierra. De esta manera la compañía está demostrando que no solo crece gracias al segmento de defensa, sino que también tiene capacidad de conseguir contratos importantes en otras áreas de negocio.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Las acciones de Telefónica son las peores del Ibex 35. Si bien ayer repuntaban gracias a las cifras del sector y el incremento del programa de recompras de acciones de Deutsche Telekom, esta mañana están corrigiendo. Telefónica necesita dar un golpe en la mesa en sus próximos resultados para cambiar la perspectiva de los inversores, aunque no parece que esto vaya a suceder en el corto plazo. Otros valores como Colonial y Sacyr también sufren.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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