¿Qué factores impulsarán al mercado bursátil estadounidense?

El Nasdaq 100 ha estado registrando una recuperación dinámica desde principios de agosto.

🌍 Precios del petróleo

El repunte del 3,2% del martes fue uno de los más fuertes del año. El índice se vio impulsado por la bajada de los precios del petróleo, tras las declaraciones de Scott Bessent. El secretario del Tesoro afirmó en CNBC que existe la posibilidad de que hoy mismo o mañana se alcance un acuerdo para la apertura del estrecho y se den pasos hacia una mayor normalización de la situación en este conflicto.

Por supuesto, esto no se materializó.

Actualmente, los precios del petróleo están subiendo de nuevo, lo que ejerce presión sobre el índice tecnológico clave de Estados Unidos.

El precio del barril de crudo WTI ronda los 78 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente el 4,5% respecto a los mínimos del miércoles.

El denominado diferencial de precios, la diferencia entre el precio del crudo y el de los productos derivados del petróleo (como la gasolina o el diésel), también se mantiene en niveles muy elevados.

Figura 1: Precio y margen de refinación del petróleo crudo WTI (2025 - 2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Los aumentos se deben, por supuesto, a las noticias procedentes de Oriente Medio.

Irán y Omán están cerca de alcanzar un acuerdo para despejar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Según se informa, el acuerdo está pendiente de aprobación por el parlamento iraní. Sin embargo, hay pocos indicios de que tenga posibilidades reales de ser aceptado por Estados Unidos.

Según se informa, las autoridades de Teherán pretenden:

imponer una prohibición total del paso a buques estadounidenses e israelíes,

implementar un nuevo sistema de tasas que cubra los costes de seguros y medioambientales, entre otros, y

exigir compensaciones especiales a los estados hostiles a cambio de la restitución de los derechos de navegación.

📈 Temporada de resultados

El Nasdaq también se benefició durante la primera mitad de la semana gracias a los resultados publicados por grandes empresas. Tras la publicación del informe del segundo trimestre, las acciones de Palantir subieron aproximadamente un 30%, ya que sus productos ya no se limitan a un nicho específico para contratos gubernamentales, sino que se han convertido en una potente herramienta de negocio para el sector privado.

El crecimiento de los ingresos alcanzó los 1.940 millones de dólares (+94% interanual). Para el tercer trimestre, la compañía prevé unos ingresos de alrededor de 2.160 millones de dólares.

El beneficio por acción (BPA) alcanzó los 0,41 dólares (+256% interanual).

Figura 2: Panel de información de Palantir (07/08/2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

La mejora en el sentimiento hacia el sector de semiconductores también fue beneficiosa, con una ligera recuperación de las acciones desde mínimos locales. Las empresas recibieron cierto apoyo de las hiperescaladoras, cuyos informes trimestrales mostraron una inversión de capital constante. En el caso de Alphabet, se espera que la inversión de capital alcance los 200.000 millones de dólares en 2026.

Sin embargo, la magnitud de la corrección de julio fue tan significativa que el índice SOX, que comprende las 30 mayores empresas estadounidenses dedicadas al diseño, fabricación, distribución y venta de semiconductores, se encuentra actualmente aproximadamente un 17% por debajo de su máximo.

Los resultados de AMD, que, como escribimos el miércoles, resultaron ser simplemente buenos, no ayudaron.

La compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en ganancias por acción. También presentó un pronóstico mejor de lo esperado para el próximo trimestre.

No obstante, sus acciones cayeron más del 10%, lo que pone de manifiesto las altas expectativas de los inversores y la solidez de los resultados que las empresas de este sector deben ofrecer para mantener las valoraciones actuales.



Figura 3: Panel de informació para AMD (07.08.2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Esta semana no quedan más publicaciones de grandes empresas. Hoy, la mayor atención probablemente se centrará en los informes de Take-Two Interactive, Wendy's y Under Armour. La próxima semana, esperamos, entre otros, los informes de Plug Power (lunes) y Super Micro Computer (martes), que tampoco tendrán un impacto significativo en el mercado en general.

📈 Informe NFP de nóminas no agrícolas

Hoy se publican los datos macroeconómicos más esperados de la semana. A la 2:30 p. m., se darán a conocer los datos de empleo no agrícola (NFP), el informe más importante del mercado laboral estadounidense.

Tras la reunión de julio, que no deparó ni una subida de los tipos de interés ni mayor claridad sobre las futuras acciones del comité, las expectativas del mercado sobre posibles subidas de tipos cayeron significativamente, lo que resultó claramente favorable para el mercado de valores.

Los inversores parecen dudar cada vez más de que las declaraciones restrictivas del nuevo presidente de la Reserva Federal se traduzcan en acciones concretas. Cabe recordar que hace casi exactamente un año, Warsh se posicionó abiertamente a favor de Trump, declarando en FOX News que la frustración del presidente con la gestión de la política monetaria de Powell estaba plenamente justificada. En aquel momento, criticó a la institución por su lentitud para bajar los tipos de interés y su excesiva dependencia de datos económicos rezagados.

Dado que la Reserva Federal debe garantizar tanto la estabilidad de precios como el máximo empleo, las señales de un enfriamiento del mercado laboral estadounidense podrían conducir a una revisión más flexible de la trayectoria prevista de los tipos de interés en Estados Unidos. Esto se ve reflejado, en cierta medida, en los datos de ADP y JOLTS publicados esta semana, ambos por debajo de las expectativas del mercado. Sin embargo, se trata de datos secundarios en condiciones normales (como ADP) o con un retraso significativo (como JOLTS). Además, su correlación con el índice de empleo no agrícola (NFP) ha sido relativamente baja en los últimos años.

Figura 4: NFP y componente de empleo del PMI del ISM (2020-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Cabe mencionar que, en los últimos años, los economistas han tendido a subestimar la cantidad de nuevos empleos no agrícolas. El dato de empleo no agrícola ha superado las expectativas en 35 de los últimos 50 meses.

Análisis técnico del Nasdaq 100 con velas diarias

Fuente: xStation, 07.08.2026

El índice ha mantenido una clara tendencia alcista a largo plazo desde marzo de 2026. Tras alcanzar un máximo local en el nivel de 30.760, entró en una fase de corrección bajista natural, reduciendo parte de sus ganancias iniciales. El precio actual oscila alrededor de 29.600, mostrando fuertes indicios de completar el movimiento correctivo y regresar a la tendencia principal.

El momento clave para la demanda fue la defensa exitosa de las zonas de soporte estratégicas en la segunda quincena de julio. En los últimos días, los compradores han logrado impulsar el precio con fuerza por encima de la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA 50, línea amarilla, nivel aproximado de 29077). Esta es una señal técnica muy significativa que indica que los alcistas han recuperado el control del mercado a corto plazo.

Esta situación se confirma con los indicadores oscilatorios. El indicador RSI superó la barrera natural de 50 puntos desde abajo, confirmando el retorno del impulso positivo. Al mismo tiempo, se mantiene lejos de la zona de sobrecompra, lo que deja amplio margen para que continúe el movimiento alcista.