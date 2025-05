El Ibex 35 vuelve a destacar ¿Hasta dónde llegará?

El Ibex 35 ha registrado un avance superior al 1,5%, destacándose frente al resto de los principales índices europeos, pese a que estos también lograron repuntar en la segunda parte de la jornada. El impulso del selectivo español se ha debido, en gran parte, al buen desempeño de varios de sus valores, que han arrastrado al alza al conjunto del índice. Por otro lado, os animamos a que mañana os unáis al repaso del Ibex 35 a las 18:00. En directo analizaremos cómo han sido los resultados del Ibex 35 y hasta dónde puede llegar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 Las acciones de Indra ha liderado las subidas dentro del Ibex 35, con un incremento de más del 5%, impulsada por una revisión al alza del 83% en su precio objetivo por parte de Kepler. A pesar de esta fuerte revalorización, la tecnológica aún se mantiene rezagada respecto a otras firmas similares en Europa en lo que va de 2025. Por otro lado, las acciones de Solaria y Acciona Energía también han tenido una jornada positiva, con subidas del 4% y 3,5%, respectivamente. Las empresas del sector renovable han reaccionado favorablemente tras conocerse que Donald Trump ha aprobado la reanudación de un importante proyecto de energía eólica en Nueva York, lo que sugiere un cambio en su postura hacia las energías limpias. En el lado negativo, muy pocas compañías han cerrado en rojo, siendo Puig la más castigada del día, con un descenso de algo más del 0,5%. Otros mercados En el resto de Europa, la jornada comenzó con incertidumbre, pero los índices lograron recuperar terreno. El CAC 40 francés subió cerca de un 0,7%, favorecido por el buen comportamiento de las acciones de Kering, mientras que el FTSE 100 británico avanzó aproximadamente un 1%. En Estados Unidos, los principales índices muestran retrocesos: el S&P 500 cede ligeramente, mientras que el Nasdaq 100 registra caídas algo más pronunciadas. No obstante, teniendo en cuenta que ayer se vivió una sesión con un comportamiento similar —inicio dubitativo seguido de una recuperación—, no se descarta que ocurra lo mismo hoy. Frente a estas caídas en Wall Street, el oro ha repuntado un 1,5%, encadenando dos sesiones alcistas que le permiten romper la racha bajista reciente. Por su parte, el euro se mantiene estable frente al dólar, rondando los 1,12, tras los vaivenes vividos en los primeros meses del año.

