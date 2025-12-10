El Ibex cierra al alza a pesar de la subida en la rentabilidad de los bonos

La atención internacional se centra en la reunión de la Reserva Federal , donde se espera un tercer recorte de tipos, aunque crece el temor a que sea más agresivo de lo previsto y genere mayor incertidumbre económica.

Jornada de transición en las bolsas mundiales a la espera de la gran decisión de lo que queda de año. Esta tarde se reúne la Reserva Federal no sólo para decidir si recorta los tipos de interés en EEUU sino también para ofrecer sus perspectivas económicas de la primera potencia mundial de cara a los próximos meses.

El Ibex retoma las subidas

Dentro del Ibex 35 los mayores movimientos se han dado en los sectores y compañías más dependientes del crecimiento en la rentabilidad de los bonos. Los mercados empiezan a descontar que el próximo movimiento del BCE en 2026 podría ser el de subir los tipos de interés con el objetivo de combatir la inflación creada por gobiernos y bancos centrales a través de fuertes estímulos monetarios y fiscales. Dentro del Ibex 35, las utilities debido a sus altos niveles de apalancamiento, y su alta rentabilidad por dividendo sufren antes estos movimientos, mientras las Socimis del Ibex 35 además añaden a estos inconvenientes un menor volumen en su actividad diaria. En el lado del sector más relevante del selectivo nacional, el financiero, se descuenta una menor actividad.

También corrige uno de los valores estrella de este año, Indra, después de conocerse que Donald Trump ha puesto un ultimátum a Ucrania para firmar un acuerdo de paz antes de que termine el año.

Sin embargo, la firma que ha liderado las caídas del Ibex 35 ha sido Sacyr. La venta de las acciones de uno de sus principales accionistas, está generando un alto grado de negatividad porque muchos inversores lo leen como una falta de potencial de las acciones de la constructora.

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a ACS. Después de ser seleccionada ayer como una de las apuestas de Bank of America para 2026, la compañía presidida por Florentino Pérez vuelve a situarse en la parte alta del Ibex 35 tras conocerse su último acuerdo de colaboración con la sudafricana Harmony, con la que desarrollará una mina de cobre en Australia. El acuerdo, que ACS ha firmado a través de su filial minera, Thiess, reforzará el posicionamiento de la firma en el segmento de minería a cielo abierto en Australia y le permitirá capturar el tirón estructural del cobre ligado a la transición energética.

Los índices americanos a la espera de Powell

En Wall Street, el repunte de las acciones se ha estancado a la espera de la reunión de la FED de hoy con el objetivo de evaluar divisiones entre los responsables de la política monetaria y sus perspectivas económicas. Los inversores estarán pendientes de cada palabra del presidente, Jerome Powell , con la atención centrada en el gráfico de puntos y las proyecciones económicas. Los inversores anticipan un tercer recorte consecutivo de tipos, pero crece el temor de que sea un recorte agresivo, con una mayor flexibilización en duda. Lo más importante en nuestra opinión serán las proyecciones económicas. En especial, consideramos que la previsión de una tasa de desempleo al alza podría provocar que el diagrama de puntos refleje dos recortes adicionales al actual en 2026, lo que podría impulsar a las bolsas, activos de riego y metales preciosos de cara a las próximas semanas.

Los inversores también estarán atentos a los resultados de Oracle, ya que aumentan las dudas sobre las valoraciones de las empresas tecnológicas y si la fuerte inversión generada con grandes emisiones de deuda finalmente dará sus frutos. Con sus acciones un 33% por debajo de su máximo de septiembre, la compañía se ha convertido en un referente del riesgo de la IA debido a una enorme ola de gasto y una calificación crediticia más baja.

En metales preciosos, seguimos viendo a la plata romper sus máximos históricos. El colapso del suministro en China, los recortes de tipos de la FED, cambios fiscales en China que penalizaron el oro, el boom de la energía solar o el crecimiento de la demanda en India son algunos de los factores que justifican sus actuales subidas.