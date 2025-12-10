Las tensiones entre China y EE. UU. vuelven a intensificarse, mientras Nvidia niega tener pruebas de estas operaciones y Pekín insta a sus empresas a usar hardware nacional para el desarrollo de IA.

La compañía china de inteligencia artificial DeepSeek podría anunciar un nuevo modelo de IA capaz de superar al de sus competidores, tras haber utilizado supuestamente chips de Nvidia obtenidos a través del mercado de contrabando, según un nuevo informe de The Information.

¿Vuelven las dudas sobre una burbuja de la IA?

DeepSeek atrajo la atención mundial en enero al presentar un modelo que competía con los de Silicon Valley, asegurando haberlo desarrollado con chips de menor calidad y a una fracción del coste asumido por las grandes tecnológicas estadounidenses. La startup fue financiada por el fondo de cobertura chino High-Flyer, que había acumulado 10.000 GPU de Nvidia en 2021, antes de que Estados Unidos impusiera prohibiciones a la exportación de los chips más avanzados.

Desde entonces, OpenAI lanzó en agosto la versión 5.1 de ChatGPT y, hace pocas semanas, Alphabet presentó Gemini 3.0, que según varios análisis es por ahora el modelo más avanzado. Este último avance ha tenido un notable impacto en los mercados: ha presionado a la baja la cotización de Nvidia durante las últimas semanas, mientras que las acciones de Alphabet han repuntado un 10% en el último mes, acumulando una subida en el año del 68%, siendo el mejor valor de los magníficos 7.

DeepSeek habría interceptado chips de Nvidia en medio de la guerra comercial

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump autorizó a Nvidia a enviar a China una versión anterior de sus aceleradores de IA, el modelo H200. Sin embargo, la prohibición de exportar la versión más potente, los chips Blackwell, sigue vigente.

En este contexto, si DeepSeek logró acceder a chips Blackwell, estos habrían llegado a China de contrabando a través de países que permitían su reventa. Más concretamente, según The Information, la empresa podría haber interceptado chips instalados en centros de datos de distintos países, posteriormente desmantelados y enviados a China.

Esta situación podría explicar, en parte, la reciente decisión de Pekín de instar a las empresas tecnológicas chinas a utilizar hardware nacional para desarrollar IA, rechazando la venta de los modelos H200 de Nvidia. DeepSeek lanzó un nuevo modelo en septiembre y afirmó estar trabajando junto a fabricantes chinos de semiconductores.

De momento, Estados Unidos mantiene la prohibición de vender estos chips avanzados a China, lo que ha llevado a las empresas de IA del país asiático a buscar acceso al hardware a través de centros de datos ubicados en el extranjero. En noviembre, la fiscalía estadounidense acusó a dos ciudadanos chinos y dos estadounidenses de un plan para enviar chips a China a través de Malasia mediante una empresa inmobiliaria ficticia.

Veremos en qué acaba esta situación, pero parece que estamos asistiendo a un nuevo capítulo de innovación, crecimiento, y liderazgo por la carrera de la IA entre las dos principales superpotencias mundiales. Eso sí: ni mucho menos será el último.