El Ibex pierde energía después del apagón

Tras el apagón masivo registrado recientemente en España, el Ibex 35 abrió la semana con retrocesos, después de haber alcanzado niveles no vistos desde 2008. El principal factor que ha provocado este descenso ha sido el sector bancario, especialmente BBVA, que presentó unos resultados inferiores a lo previsto. A pesar de que el margen de intereses se ha reducido, como en otras entidades, el volumen de préstamos también mostró un crecimiento más lento. Además, las previsiones económicas para México —la región más relevante para el grupo— podrían perjudicar al banco durante este 2025. Los resultados del BBVA han afectado negativamente al resto de bancos, que también cerraron la jornada en números rojos. Destacó el desplome de Sabadell, que fue la entidad con peor desempeño. La posible aprobación de la OPA por parte de la CNMC parece estar más cerca, aunque, si se da luz verde, la decisión final dependerá del gobierno.



Por el lado positivo, las empresas de servicios públicos (utilities) se han comportado favorablemente, a pesar del apagón. Este patrón ya se ha observado tras cortes similares en países como Chile o en EE. UU. hace dos décadas, donde las eléctricas se beneficiaron por la expectativa de más inversión pública para evitar incidentes futuros. También subieron en bolsa la firma de lujo Puig, que informó ventas récord y mantuvo sus previsiones a pesar de los aranceles, y la tecnológica Indra, que ganó nuevos contratos en EE. UU. en el sector defensa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La FED al rescate de EEUU En cuanto a Wall Street, el S&P 500 encadenó su sexta sesión al alza, impulsado por las expectativas de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal para evitar una recesión. Los datos publicados hoy reflejan una caída en la confianza del consumidor y en la generación de empleo, justo antes de conocerse cifras clave en los próximos días. En el plano empresarial, Coca-Cola superó las expectativas de los analistas, ya que sus productos siguen teniendo buena acogida, mientras que Amazon protagonizó una controversia con la Casa Blanca por su intención de mostrar el impacto de los aranceles junto al precio final de los productos.



En Europa, las negociaciones de paz en Ucrania siguen estancadas. El presidente ruso, Vladimir Putin, insiste en que Rusia debería asumir el control completo de cuatro regiones actualmente en disputa como condición para cualquier acuerdo, lo que obstaculiza cualquier avance diplomático. Mientras tanto, HSBC fue una de las entidades más destacadas de la jornada, gracias a unos resultados sólidos y el anuncio de un ambicioso plan de recompra de acciones.



En lo referente a materias primas, la estabilización del dólar y la menor presencia mediática de Donald Trump han enfriado el rally del oro. Por su parte, el petróleo bajó hasta los 65 dólares, afectado por la posibilidad de que la OPEP aumente su producción.

