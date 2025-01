El Ibex pierde los 11.500 puntos

Los bancos sufren ante la debilidad económica Primera sesión de año empezando ya con fuertes turbulencias en los mercados financieros. De momento dos noticias encabezan el protagonismo del día. Por un lado, los precios del gas en Europa están subiendo hasta su nivel más alto desde octubre de 2023, debido a que el contrato del suministro de gas ruso que llegaba a través de Ucrania ha expirado, sin que existiera ninguna alternativa. Esto provocando que las acciones de energía estén generando un mejor comportamiento que el resto del mercado. Por otro lado, la debilidad macroeconómica mundial vuelve a ofrecer signos importantes de desaceleración. Esta noche hemos conocido los datos de PMI manufacturero de China, que han quedado muy rezagados a lo esperado, mientras que en Europa a pesar de salir en línea de las expectativas de los analistas siguen mostrando una situación de gran contracción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sectores más perjudicados y beneficiados Los bancos de momento son las empresas que sufren más sus consecuencias debido a su comportamiento cíclico, a la vez que se descuentan recortes de tipos agresivos con el objetivo de compensar la falta de actividad. En este arranque de año, Santander y BBVA acumulan caídas cercanas al 5% mientras que el resto de entidades de la industria cotizan con descensos que superan el 4%. Las utilities, son de momento las que mejor comportamiento obtienen ante la caída en la rentabilidad de los bonos, debido a sus altos niveles de endeudamiento y su atractivo dividendo.



