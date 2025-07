El S&P 500 retrocede ligeramente 💡

Los 铆ndices burs谩tiles registran descensos moderados tras el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos impondr谩 aranceles del 30% a los productos procedentes de la Uni贸n Europea y M茅xico a partir del 1 de agosto. En estos momentos el S&P 500 cede un 0,05% mientras que el Russell 2000 aumenta en la misma proporci贸n. Trump escribi贸 en una carta a la UE: 芦Si desean abrir sus mercados comerciales previamente cerrados a EE. UU. y eliminar sus aranceles y barreras no arancelarias, consideraremos ajustar sus tipos禄. Cabe destacar que la administraci贸n Trump ha cambiado repetidamente su postura: en mayo amenaz贸 con aranceles del 50%, y en abril se fij贸 un arancel rec铆proco del 20%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Noticias corporativas del S&P 500 Las acciones de Boeing (BA.US) repuntaron un 1,1% tras el anuncio de la compa帽铆a de que el reciente accidente del vuelo 171 de Air India, en el que estaba involucrado un Boeing 787-8, se atribuy贸 a un fallo en el interruptor de combustible, no a defectos de dise帽o o fabricaci贸n, y los investigadores recomendaron que Boeing no tomara medidas.

en el que estaba involucrado un Boeing 787-8, se atribuy贸 a un fallo en el interruptor de combustible, no a defectos de dise帽o o fabricaci贸n, y los investigadores recomendaron que Boeing no tomara medidas. Las acciones de MicroStrategy (MSTR.US) subieron un 3,1% , continuando su ascenso tras la reanudaci贸n de importantes compras de bitcoins por parte de la compa帽铆a, que a帽adi贸 m谩s de 4.200 bitcoins la semana pasada. La compa帽铆a posee ahora m谩s de 600.000 bitcoins, con un valor superior a los 73.000 millones de d贸lares, y sus acciones han subido un 56% a 2025, superando significativamente el rendimiento del 铆ndice S&P 500.

, continuando su ascenso tras la reanudaci贸n de importantes compras de bitcoins por parte de la compa帽铆a, que a帽adi贸 m谩s de 4.200 bitcoins la semana pasada. La compa帽铆a posee ahora m谩s de 600.000 bitcoins, con un valor superior a los 73.000 millones de d贸lares, y sus acciones han subido un 56% a 2025, superando significativamente el rendimiento del 铆ndice S&P 500. Las acciones de Rivian (RIVN.US) cayeron un 2,3% despu茅s de que Guggenheim rebajara la recomendaci贸n de la acci贸n de "comprar" a "neutral", citando unas ventas del R1 menores de lo esperado y unas menores expectativas para los futuros modelos R2 y R3. La rebaja refleja la preocupaci贸n por la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Rivian ante la creciente competencia y la menor demanda de veh铆culos el茅ctricos. La compa帽铆a se enfrenta a la presi贸n de mejorar las ventas y la ejecuci贸n para recuperar la confianza de los inversores. 聽 驴C贸mo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs m谩s destacados que nos permiten replicar el comportamiento del 铆ndice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (d贸lares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros 聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.