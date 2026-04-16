📊Comentario del día - Fiebre por la IA

Wall Street alcanza de nuevo sus máximos históricos. Desde el cierre del 30 de marzo, el S&P y el Nasdaq han subido un 10,7 % y un 14,2 %, respectivamente.

Desde 1950, esta es solo la vigésimo primera vez que el S&P 500 ha logrado un repunte del 10 % tan rápido. Veremos si esta vez es la definitiva y el S&P 500 consigue superar el nivel de los 7000 puntos, que ha actuado como resistencia durante los últimos cuatro meses.

La transición del índice, de sobreventa a sobrecompra en las últimas dos semanas, ha sido una de las más rápidas registradas, y según esta estadística la rentabilidad futura tras anteriores repuntes rápidos ha tendido a ser al alza.

Uno de los principales motivos para explicar este fuerte movimiento lo podemos encontrar en el comportamiento del índice del año pasado tras el "Día de la Liberación". Los inversores no han querido perderse el rally del mercado en caso de firmarse la paz, y eso ha generado una velocidad extraordinaria en el movimiento, ha sido otro repunte impulsado por el impulso, similar al explosivo alza del año pasado.

Muchos se lo perdieron, y eso hizo que los inversores fueran más reacios a vender esta vez, a pesar de que la crisis con Irán era posiblemente más amenazante que una guerra comercial, pero muchos de ellos estaban preparados para comprar ante el primer indicio de un TACO trade.

Mientras tanto, el S&P 500 superó a su índice hermano de igual ponderación, lo que indica que las acciones de las grandes tecnológicas están llevando gran parte del peso del mercado.

Por lo general, este tipo de movimientos tan agresivos se producen al final de largos periodos de mercados bajistas (como en 1974, 1975 o 1982), o después de crisis importantes como la crisis financiera mundial de 2009, la crisis de 1998 o la del COVID-19 de 2020. Repuntes tan violentos suelen ocurrir sólo cuando los mercados están muy desplomados y lejos de sus máximos históricos.

La conclusión de que este repunte se parece mucho al de marzo de 2000 —cuando la mayor burbuja especulativa de la historia de Estados Unidos estaba a punto de estallar.

Fiebre por la IA

En los años 2000 todo lo que sonaba a internet se disparaba en bolsa, el ejemplo más representativo quizás fue con Pets.com. A pesar de su alta valoración de cerca de 300 millones de dólares en su salida a bolsa, la empresa quebró apenas nueve meses después, en noviembre del año 2000.

Comparándolo con nuestros días, la fiebre por la inteligencia artificial continúa intensificándose. Ya no se trata solo de que las grandes compañías estén destinando cantidades ingentes de capital a proyectos de IA, en algunos casos igualando en un solo año la inversión acumulada de varios ejercicios anteriores, sino de que empresas completamente ajenas al sector están reinventándose para subirse a esta ola tecnológica.

El caso más extremo ha llegado esta semana: Allbirds, la marca de calzado sostenible y minimalista, ha dado un giro de 360 grados y ha anunciado que abandona por completo su negocio original para convertirse en una compañía de inteligencia artificial bajo el nombre NewBird AI. La empresa, que había perdido el 90% de su valor desde su salida a bolsa, ha logrado revalorizarse un 580% en un solo día tras comunicar este cambio radical de estrategia.

La inteligencia artificial se ha convertido en una palabra mágica que revaloriza activos casi automáticamente, incluso cuando el fundamento es débil. Eso no significa que toda la euforia sea irracional, pero sí que hay una desconexión evidente entre precio y realidad operativa.

Un punto interesante es la ingeniería financiera detrás del movimiento. Utilizar un tipo de financiación convertible con descuentos agresivos y cláusulas favorables al inversor no está diseñado para construir empresas sólidas, sino para capturar volatilidad. Es una estructura que funciona especialmente bien en mercados “calientes”, donde el precio puede inflarse rápidamente por expectativas. En ese sentido,el inversor parece estar apostando a que el entusiasmo colectivo durará lo suficiente como para monetizarlo. Es una jugada táctica, no estratégica.

Por último, hay un componente casi cultural en todo esto: la nostalgia de marca y el poder del relato. No es completamente descabellado pensar que una marca conocida pueda generar más confianza que un desconocido técnico, aunque racionalmente no tenga sentido, que te suene la empresa de algo reduce la sensación de riesgo. Pero claro, esa confianza puede ser engañosa: hacer buenas zapatillas no te prepara para competir en infraestructura de IA, ni mucho menos.

Eso dice mucho del mercado actual, donde percepción y storytelling pesan tanto como la ejecución real. La gran incógnita es cuánto tiempo puede sostenerse ese equilibrio antes de que los resultados —o la falta de ellos— vuelvan a importar.

Las comparaciones son odiosas, y no creemos que la situación sea similar ni preocupante, pero un cambio de rumbo de la FED para combatir el alza de los precios podría ser el detonante definitivo para un cambio de rumbo que podría ser histórico.

Los ‘BIFs’: la nueva fractura fiscal en Europa

La reciente etiqueta de los “BIFs” —Gran Bretaña, Italia y Francia—, popularizada por el Financial Times, refleja más que un episodio puntual de tensión en los mercados de deuda: evidencia una creciente diferenciación dentro de Europa en términos de credibilidad fiscal y vulnerabilidad estructural.

Aunque el repunte de las rentabilidades tras la escalada geopolítica responde en parte a factores globales —especialmente el encarecimiento energético—, la reacción más intensa en estos tres países no es casual. Italia arrastra una dependencia significativa del gas importado, particularmente sensible a shocks en Oriente Medio, lo que amplifica su exposición fiscal en escenarios de precios energéticos elevados. Francia, por su parte, se enfrenta a una disyuntiva compleja: reforzar su apuesta por la transición energética y la autonomía estratégica implica un aumento del gasto público en un contexto de déficit ya elevado.

El caso británico es quizá el más ilustrativo. El mercado de gilts continúa mostrando signos de fragilidad estructural desde la crisis de 2022, con rentabilidades en máximos de varias décadas y una volatilidad superior a la de sus pares. Esto no solo encarece la financiación soberana, sino que se traslada al conjunto de la economía, afectando al crédito, la inversión y, en última instancia, al crecimiento potencial.

Lo relevante del concepto “BIF” no es tanto la etiqueta en sí —que inevitablemente recuerda al estigma de los “PIIGS” durante la crisis del euro—, sino el mensaje subyacente: en un entorno de tipos más altos y mayores necesidades de gasto en defensa y energía, los mercados están volviendo a discriminar con mayor claridad entre emisores.

En este nuevo ciclo, la sostenibilidad de la deuda ya no depende únicamente del nivel de endeudamiento, sino de la capacidad creíble de crecimiento, disciplina fiscal y estabilidad política. Y en ese terreno, los BIF parten con desventaja relativa.

Para nosotros, el foco no debería estar solo en los “BIFs”, sino en un cambio más estructural: la renta fija ha dejado de ser el refugio claro en un entorno de inflación persistente y mayor intervención fiscal. Con expectativas de precios al alza, efectos de segunda ronda en marcha y gobiernos dispuestos a aumentar el gasto, los inversores exigen mayores rentabilidades para compensar el riesgo de pérdida de poder adquisitivo real.

Los mercados siguen anticipando subidas de los tipos de interés este año tanto por parte del Banco Central Europeo como del Banco de Inglaterra, lo que supone un cambio respecto a las predicciones previas al inicio del conflicto.

En este nuevo régimen, quedarse “largo” de deuda pública sin una prima adecuada implica asumir un riesgo que el mercado cada vez está menos dispuesto a tolerar.

Comentario del Ibex 35

El Ibex 35 está teniendo una jornada de dudas. El selectivo no se está viendo impulsada por el aumento de optimismo en el resto de Europa, a pesar de que sí que sí tiene valores que se benefician de las subidas de las tecnológicas. Pensamos que la falta de resultados empresariales son una ausencia de catalizadores para el selectivo español y hasta que no empiece la temporada de resultados, el Ibex estará condicionado por el escenario geopolítico.

Repsol

La petrolera española podría estar cerca de recuperar el control de sus operaciones en Venezuela, lo que supondría un primer gran paso en su plan de incrementar la producción de hidrocarburos en un 50% en un año y triplicarla en tres años dentro del país.

Sin embargo, nosotros seguimos teniendo dudas sobre estos objetivos. La compañía anunció en su nuevo plan estratégico que en el mejor de los casos planeaba reducir las inversiones en el segmento de exploración y producción en un 10,3% con respecto a su anterior plan, con la posibilidad de que se pudiera reducir incluso en un 36%. Aunque la compañía achaque esta reducción a mejoras de eficiencia y la normalización después de la ejecución de grandes proyectos, nos parece complicado triplicar la producción en Venezuela sin reinvertir en sus instalaciones. Una de las consecuencias del chavismo ha sido el deterioro de las instalaciones del país, por lo que probablemente sea muy necesario que Repsol aumente de forma considerable sus inversiones en el país. Existe la posibilidad de que se desvíen inversiones hacía Venezuela, pero el inversor debe prestar especial atención porque la compañía no está siendo capaz de mantener su ritmo de producción.

Unicaja - Wizink

Unicaja está en pleno proceso de transformación para convertirse en un banco más sólido y una operación corporativa podría ayudarle a conseguir sus objetivos. De hecho, en su plan estratégico señaló que en la parte de consumo se podría llegar a alianzas estratégicas para conseguir sus objetivos de producción.

Wizink es un banco digital que puede tener una base de clientes diferente a la de Unicaja, por lo que una operación podría exponer a ambos bancos a perfil de clientes diferentes del que tienen actualmente. Esto podría mejorar la diversificación de Unicaja a la vez que incrementa negocio. De hecho, tampoco sería descartable que se realizara una joint venture o algún tipo de colaboración que permitiera a Unicaja mejorar su banca digital.

Podría ser un incremento del riesgo para Unicaja, pero el banco puede tratar de ajustar para que sus ratios de solvencia no se vean demasiado alterados. De momento se desconoce cómo se hará la operación por lo que es complicado estimar el impacto directo. De hecho, es posible que Unicaja tan solo compre una cartera de créditos del banco y ahí podría seleccionar de manera mucho más exhaustiva para no perjudicar sus métricas.

En cualquier caso, esa mejora de su CET1 también podría haber venido de cara a integraciones futuras. Incluso cabe la posibilidad de que finalmente no sea con Wizink sino con otra entidad con quien se llegue a un acuerdo, pero creemos que la compañía ha preferido ser cauta y avisar al mercado de antemano.