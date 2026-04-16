Calendario del día: Informe de inflación en la Eurozona

El calendario macroeconómico de hoy incluye varias lecturas importantes, aunque gran parte de ellas ya se han publicado:
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Los datos de empleo de Australia mostraron un ligero aumento, de casi 18.000 puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%.
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El PIB de China en el primer trimestre superó las expectativas, con un crecimiento interanual del 5,0%. Por otro lado, los datos de ventas minoristas decepcionaron, mientras que la producción industrial de marzo disminuyó, aunque la cifra final se situó ligeramente por encima de las expectativas, mostrando un crecimiento interanual del 5,7%.
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Los datos mensuales del PIB del Reino Unido también fueron positivos, con un crecimiento interanual del 1% en febrero. La producción industrial cayó un 0,4% interanual, pero este dato fue mejor de lo esperado.
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El IPP en Suiza continúa mostrando un claro descenso del -2,4% interanual, pero mensualmente se observa un ligero repunte del 0,1%.
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También se ha publicado el informe trimestral de TSMC, lo que impulsa aún más las expectativas de crecimiento en los futuros de Wall Street.
Hoy conoceremos los datos finales de inflación de la Eurozona, las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y la producción industrial. Además, escucharemos varios discursos de banqueros estadounidenses y del Banco Central Europeo (BCE).
Calendario económico del día
10:00 - Inflación de la Eurozona en el mes de marzo (final). Previsión: 2,5 % interanual (preliminar: 2,5 % interanual). Anterior: 1,9 % interanual.
10:00 - Inflación subyacente en la Eurozona. Previsión: 2,3 % interanual. Anterior: 2,4 % interanual.
13:30 - EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Previsión: 215.000. Anterior: 219.000.
13:30 - EE. UU. - Producción industrial de marzo. Previsión: 0,1 % intermensual; Anterior: 0,2 % intermensual.
15:30 - EE. UU. - Variación de las reservas de gas natural. Previsión: 55.000 millones de pies cúbicos. Anterior: 50.000 millones de pies cúbicos.
Discursos de banqueros centrales
13:45 - Williams (Fed)
15:35 - Miran (Fed)
17:45 - Nagel (Bundesbank)
19:30 - Lane (BCE)
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