El Ibex sufre el desplome de las utilites

Las principales bolsas del mundo han registrado subidas este miércoles, impulsadas inicialmente por el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, el contenido final del pacto ha resultado menos ambicioso de lo esperado, aunque se percibe como un posible paso inicial hacia otros convenios en negociación. El Ibex se queda rezagado En este contexto, el Ibex 35 se ha quedado algo rezagado frente a otros índices internacionales, lastrado por la fuerte caída de las utilities. Este sector ha experimentado un impacto negativo tras la rebaja en la calificación de Endesa por parte de varias firmas de análisis. Entre los factores que explican esta rebaja figura la falta de concreción sobre los próximos cambios regulatorios, que podrían retrasarse aún más debido al reciente apagón. Además, Amadeus ha liderado las pérdidas de la jornada tras presentar unos resultados que no alcanzaron las expectativas. La debilidad del dólar y un descenso en el flujo de caja libre, sin grandes inversiones realizadas, han afectado a la compañía, aunque el retroceso podría considerarse excesivo.



En el lado positivo del Ibex 35, la farmacéutica Rovi ha destacado entre los valores más alcistas gracias a unos sólidos resultados, que refuerzan su estrategia de internacionalización. También ha sorprendido Sabadell, que ha presentado cifras muy sólidas en márgenes de intereses y crecimiento de clientes. Esto ocurre en un momento clave, a la espera de la decisión sobre la OPA lanzada por BBVA. No obstante, el banco catalán ha mostrado un rendimiento algo inferior en el apartado de comisiones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump vuelve a la carga con Powell Wall Street sigue en terreno positivo, aunque con cierta cautela ante una posible oleada de acuerdos comerciales. Donald Trump anunció que se ha alcanzado un pacto integral con Reino Unido, cuya presentación oficial será el jueves. Este mantiene un arancel del 10%, considerado por la administración como el mínimo necesario para proteger los ingresos del país y frenar el fraude comercial. Al mismo tiempo, Trump ha retomado sus críticas al presidente de la Reserva Federal, acusándolo de actuar con lentitud. En el ámbito empresarial, Apple ha protagonizado una presentación poco habitual, tratando de mantener su alianza con Alphabet, después de que esta última decidiera reestructurar Safari para integrarlo con buscadores basados en inteligencia artificial, ante la falta de acuerdo para renovar el contrato que hace de Google el motor de búsqueda predeterminado.



Por otro lado, el Banco de Inglaterra ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos. La decisión estaba ampliamente anticipada, dada la orientación desinflacionaria de los últimos movimientos de mercado y la reciente sorpresa a la baja en la inflación de los servicios en Reino Unido. No obstante, persisten muchas incógnitas respecto a los próximos pasos del organismo. El bitcoin superad los 100.000 dólares Uno de los activos que mejor comportamiento está obteniendo estos días es el bitcoin, que ha superado los 100.000 dólares de nuevo. Las últimas subidas se deben a la desdolarización general en el mundo y al optimismo sobre una posible desescalada en el enfrentamiento arancelario entre Estados Unidos y China, lo cual ha impulsado la demanda de los activos de mayor riesgo, como es el caso de las acciones o las criptomonedas. Además, diferentes estados de EEUU están a la carrera por aprobar una reserva estratégica de Bitcoin, lo cual ha impulsado su precio. En cuanto a las materias primas, el oro se ha visto presionado por el fortalecimiento del dólar y las señales de la Fed, mientras que el petróleo ha repuntado con fuerza, situándose por encima de los 60 dólares por barril.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.