Bitcoin prueba los 100.000 dólares

La carrera por las Reservas Estratégicas de Bitcoin ha comenzado, y otro estado de Estados Unidos se suma al juego: Arizona. Tras esta noticia, la criptomoneda más famosa del mundo ha alcanzado el nivel psicológico de los 100.000 dólares. Justo ayer se dio a conocer que New Hampshire se había convertido en el primer estado en aprobar una ley que permite asignar parte de su presupuesto anual a Bitcoin. El entusiasmo de los inversores es alto, ya que la carrera no ha terminado: Texas podría ser el siguiente en la lista. Nuevo fondo de reserva de Bitcoin de Arizona: detalles clave El 7 de mayo de 2025, la gobernadora Katie Hobbs firmó el Proyecto de Ley 2749 de la Cámara de Representantes, convirtiendo a Arizona en el segundo estado (después de New Hampshire) en establecer un marco legal para un fondo de reserva de Bitcoin y otros activos digitales administrado por el estado. El Proyecto de Ley 2749 es más restrictivo que el modelo de "reserva estratégica" del 5% de New Hampshire: no utiliza dinero de los contribuyentes ni fondos de pensiones. En su lugar, utiliza el valor del programa estatal de bienes no reclamados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La nueva ley actualiza el código de propiedad no reclamada de Arizona, reconociendo los activos digitales como "abandonados" si no ha habido actividad del propietario durante tres años. Esto sigue el mismo mecanismo que se ha utilizado en la ley de reversión de activos de EE. UU. durante décadas con respecto a depósitos bancarios o acciones. Las empresas que poseen activos de clientes deben entregarlos después de un período de inactividad; el estado simplemente interviene como custodio. El cambio legal en Arizona permite que dichos activos permanezcan en su forma original (activos digitales) en lugar de ser liquidados inmediatamente. Además, ahora se permite el staking para generar rendimiento adicional. Después de otros tres años de inactividad del propietario, todas las recompensas por staking, airdrops y ganancias por intereses se transfieren a un fondo separado: el Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales, administrado por el Tesorero del Estado. El tesorero (o un custodio que actúe en su nombre) puede participar activamente en staking de activos de prueba de participación para aumentar la reserva, pero debe almacenarlos con un custodio regulado por EE. UU. y puede venderlos por debajo de los precios actuales del mercado. El proyecto de ley está diseñado para ser neutral desde el punto de vista presupuestario: no se utiliza dinero de los contribuyentes ni de las pensiones; solo se aprovecha el valor latente. ¿Cómo será la Reserva de Bitcoin? El Departamento del Tesoro de Arizona posee actualmente 2.440 millones de dólares en activos olvidados provenientes de cuentas bancarias, cheques y cajas de seguridad. No se dispone de estimaciones exactas de la proporción que representan los activos digitales. Por lo tanto, es difícil determinar el tamaño potencial de la reserva, pero se puede suponer que será de millones. Suponiendo que el 1% de esa cantidad esté en activos digitales (unos 24,4 millones de dólares) y una TAE de staking del 5%, el fondo podría generar alrededor de 1,2 millones de dólares anuales. Una vez que la reserva aumente de valor, la oficina de Arizona podría ordenar al tesorero que transfiera hasta el 10% de sus tenencias (excluyendo Bitcoin) al Fondo General. Bitcoin se considera un activo estratégico a largo plazo. Esta estructura permite a Arizona experimentar con la financiación basada en activos digitales mientras protege su presupuesto operativo. Reconocimiento legal de los activos digitales: La normativa 2749 de Arizona modifica el código estatal de propiedad no reclamada para reconocer las criptomonedas como una clase de activo distinta, el primer cambio de este tipo en EE. UU. Un catalizador para otros estados New Hampshire y Arizona ofrecen ahora dos modelos claramente diferentes (inversión directa frente a utilización de activos inactivos), los cuales podrían servir de modelo para otras legislaturas. En este escenario, Texas es ahora el claro favorito para unirse a New Hampshire y Arizona en la creación de una reserva de Bitcoin a nivel estatal: el Proyecto de Ley del Senado 21 (SB 21) ya fue aprobado por unanimidad en el Senado de Texas (31-0) y por el comité de la Cámara de Representantes el 9 de mayo y está esperando la votación final en el pleno. De salir adelante, el proyecto de ley pasaría al gobernador Greg Abbott, partidario de las criptomonedas. Una versión paralela de la Cámara de Representantes (HB 1598) también sigue activa. En contraposición a estos avances, Florida retiró recientemente sus propias propuestas, y la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Oklahoma fracasó en una votación en el Senado, lo que deja a Texas como el candidato con más probabilidades de aprobar una reserva. Cotización de Bitcoin El Bitcoin está probando la resistencia en el nivel psicológico de los 100.000 dólares, con un avance del 2,85 % en el intervalo diario. Esta es la segunda sesión alcista sólida. Las ganancias se deben claramente a la creciente adopción en EE. UU., pero este es solo un catalizador en el entorno macroeconómico actual. La mejora del sentimiento en los mercados bursátiles, el aumento de la masa monetaria M2 y los fuertes anuncios sobre el progreso de las negociaciones comerciales por parte de la administración estadounidense desempeñan un papel importante en el repunte actual. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en Bitcoin? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.





El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.