El Ibex35 busca los 12.000 puntos

Los mercados han cerrado la jornada con destacadas ganancias, impulsados por los datos de inflación publicados hoy en Estados Unidos, que han reducido las inquietudes de los inversores respecto a la evolución de los precios y a las posibles decisiones de los bancos centrales. El Ibex35 roza los 12.000 puntos Estas subidas también han beneficiado al Ibex35, que se aproxima progresivamente a los 12.000 puntosEl Ibex35 gracias al buen desempeño de sectores favorecidos por posibles recortes de tipos. Entre ellos destacan las Socimis, que mantienen su tendencia alcista de los últimos días, aprovechando las expectativas de mayor actividad en su sector y su exclusión de las medidas del gobierno enfocadas en el sector residencial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Asimismo, las utilities han tenido un buen comportamiento, ya que, debido a su alto endeudamiento, generosos dividendos y el incremento en los precios del gas, afrontan el año con un gran potencial dentro del índice. Aun así, Cellnex ha sido la gran protagonista de la sesión del Ibex35 al anunciar un ambicioso plan de recompra de acciones por valor de 800 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 4% de su capitalización bursátil antes del anuncio. En contraste, las empresas relacionadas con el turismo han mostrado dificultades debido al encarecimiento del petróleo. Sin embargo, IAG ha sido una excepción positiva, gracias a la publicación de significativos niveles de recompra de deuda, lo que ha sido bien recibido por los inversores. Otros mercados Más allá del Ibex35, en Wall Street la publicación de una inesperada desaceleración en el crecimiento de los precios ha generado optimismo, impulsando a los principales índices del país. El IPC estadounidense registró en diciembre un aumento menor al esperado, lo que ha renovado las expectativas de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés antes de lo anticipado. Los mercados ya están descontando una rebaja de tipos para julio. La jornada apunta a ser el mejor día en una publicación del índice de precios al consumidor desde octubre de 2023. En el ámbito empresarial, la temporada de resultados ha comenzado con fuerza, destacando los bancos, que han superado ampliamente las previsiones de los analistas gracias a los ingresos provenientes de su banca de inversión, el margen de intereses y el incremento de comisiones derivado de la volatilidad de los mercados tras las elecciones en Estados Unidos. JPMorgan, el mayor banco del país, ha alcanzado beneficios anuales históricos para el sector. En Europa, los mercados bursátiles han seguido la tendencia alcista, destacando la Bolsa de Londres tras un dato de inflación en Reino Unido más bajo de lo previsto, lo que abre la puerta a posibles recortes en los tipos de interés y ha dado un respiro a los bonos británicos. En otros mercados, la debilidad del dólar ha favorecido el repunte de las materias primas, liderado por el precio del petróleo. Este aumento también responde a las sanciones impuestas por Estados Unidos al crudo ruso y a una revisión más optimista de la Agencia Internacional de Energía sobre el mercado para el resto del año. Se prevé que los inventarios crezcan en 725.000 barriles diarios para 2025. El euro ha recuperado terreno frente al dólar, situándose nuevamente por encima de 1,03 dólares, mientras que el Bitcoin sigue ganando impulso y se aproxima nuevamente a los 100.000 dólares.



