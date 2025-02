El Ibex35 rompe máximos

El Ibex35 cierra con subidas cercanas al 1% y se ubica alrededor de los 12.500 puntos. El selectivo español está en niveles que no veíamos desde 2008 gracias al impulso del sector bancario, que sigue rompiendo records con los resultados de Banco Santander. El Banco Santander se ha anotado una subida de alrededor del 7% después de que haya presentado unas cifras del cuarto trimestre del 2024 que han batido ampliamente expectativas tanto en márgenes de intereses como en beneficio neto. La entidad ha conseguido aumentar su márgen de intereses gracias a un aumento de los recursos de la clientela, a pesar de la caída de la cartera de crédito por las amortizaciones anticipadas. Las acciones de Merlin también han tenido buena sesión, con subidas de más de un 2% después de que su CEO haya reafirmado de nuevo su compromiso con los centros de datos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La parte baja ha estado copada por Indra. Las acciones de la compañía acumulan una bajada del 12% desde los máximos anuales y el mercado no está recibiendo bien ni la compra de Hispasat ni tampoco los rumores de venta de Minsait a Telefónica. Los inversores han visto estos movimientos como precipitados, generando desconfianza. Fluidra y Sacyr han sido otras empresas que han terminado en rojo. En el resto de índices europeos hemos visto caídas. El CAC francés ha sido el más afectado, con la mayor parte de sus valores cerrando en rojo. En Wall Street también vemos caídas, con las acciones de Alphabet desplomándose más de un 8% tras mostrar una cifra de ingresos de su segmento de nube inteligente bastante por debajo de lo esperado. Con la cifra que mostró Microsoft la semana pasada, también experimentando una ralentización en este segmento, podemos confirmar que el sector ya se está enfrentando a un menor ritmo de crecimiento. Caídas también en las acciones de AMD que también reportó anoche resultados y mostró un crecimiento menor del esperado en su segmento de centros de datos. Esto está afectando tanto al Nasdaq como al S&P 500. El oro se ha anotado fuertes subidas y se encuentra en máximos históricos. Por su parte, tanto el Brent como el WTI se han anotado descensos de alrededor del 1,5%. Bitcoin rebota aunque aún se ubica por debajo de los 100.000$.

