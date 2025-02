El Nasdaq 100 cotiza plano pese al desplome de Alphabet

Aunque el sentimiento del mercado en el mercado financiero estadounidense es mixto, el mercado de valores está experimentando subidas moderadas al comienzo de la sesión de contado. Los inversores se centran principalmente en la política comercial de EE. UU. y los acontecimientos con China. El índice tecnológico, el Nasdaq 100 ha frenado la caída de los últimos días y quiere recuperar la tendencia alcista que seguía hasta la semana pasada. Actualmente se encuentra cotizando en torno a los 21.500 puntos con todo el mundo atento sobre las noticias relacionadas con la guerra comercial. El sentimiento de los inversores se ve fuertemente respaldado por el debilitamiento del dólar estadounidense. Esta caída está relacionada en gran medida con el acuerdo comercial de EE. UU. con México y Canadá. Sin embargo, sigue habiendo incertidumbre con respecto a China. Las autoridades aduaneras estadounidenses anunciaron ayer que los aranceles estadounidenses se aplicarán tanto a Hong Kong como a China continental. Además, la Casa Blanca ha puesto fin a una exención fiscal que permitía que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares entraran a Estados Unidos sin aranceles. En respuesta, China ha señalado la posibilidad de aplicar aranceles de represalia contra los principales gigantes tecnológicos. Cotización del Nasdaq 100 Teniendo en cuenta estos factores, la situación del Nasdaq 100 sigue siendo muy incierta. Por un lado, el índice sigue cotizando cerca de sus máximos y Trump pretende apoyar firmemente el desarrollo tecnológico a largo plazo. Por otro lado, la disputa comercial con China podría servir como un importante catalizador bajista. Hoy, el índice tecnológico ha bajado ligeramente y cotiza actualmente a 21.550 puntos. Fuente: xStation5 Noticias de empreas del Nasdaq 100 Snap (SNAP.US) sube un 4% tras sólidos resultados del cuarto trimestre, con un crecimiento interanual de los ingresos del 15% y un crecimiento del 9% de los usuarios activos diarios (DAU). La previsión de ingresos del primer trimestre de 1.330 millones de dólares a 1.360 millones de dólares superó las estimaciones, pero la previsión de EBITDA ajustado (40 millones de dólares a 75 millones de dólares) no alcanzó el consenso (79,9 millones de dólares). Se espera que los usuarios activos diarios alcancen los 459 millones en el primer trimestre. Lumen Technologies (LUMN.US) subió casi un 9% después de que los resultados del cuarto trimestre mostraran un aumento interanual de los ingresos por banda ancha de fibra del 18,9% y 42.000 nuevos clientes de Quantum Fiber. Previsión para el ejercicio 2025: EBITDA de 3.200 millones de dólares a 3.400 millones de dólares, FCF de 700 millones de dólares a 900 millones de dólares, gastos de capital de 4.100 millones de dólares a 4.300 millones de dólares. EspañolAspirando a un ahorro de costes de 250 millones de dólares para finales de año y 1.000 millones de dólares en recortes de gastos para 2027. Enphase Energy (ENPH.US) tiene un avance superior al un 8 % gracias a unos sólidos resultados del cuarto trimestre, con un crecimiento de los ingresos interanual del 26,5 % y un margen bruto GAAP del 51,8 %. Flujo de caja libre: 159,2 millones de dólares; liquidez: 1.720 millones de dólares. La previsión de ingresos del primer trimestre de 2025 de 340 millones de dólares a 380 millones de dólares superó las estimaciones, con 150-170 MWh de envíos de baterías IQ y un margen bruto no GAAP previsto del 48 %-51 %. Alphabet (GOOGL.US) cayó un 7,10 % tras unos resultados mixtos del cuarto trimestre y un plan de gastos de capital inesperadamente alto de 75.000 millones de dólares para el ejercicio 2025 (frente al consenso de 57.900 millones de dólares). Se prevé un gasto del primer trimestre de entre 16.000 y 18.000 millones de dólares, y la mayoría de los fondos se destinarán a infraestructura de IA. Los vientos en contra del mercado cambiario y un día de ventas menos en el primer trimestre añaden presión, a pesar del crecimiento de la nube y la búsqueda impulsado por la IA. Advanced Micro Devices (AMD.US) cayó un 8,50 % a pesar del crecimiento de los ingresos del 24 % interanual en el cuarto trimestre, ya que la desaceleración del crecimiento del centro de datos asustó a los inversores (69 % interanual frente al 122 % en el tercer trimestre, 114,5 % en el segundo trimestre). La previsión de ingresos del primer trimestre de 6.800 millones de dólares a 7.400 millones de dólares (punto medio 7.100 millones de dólares) es ligeramente superior al consenso (7.040 millones de dólares), pero persisten las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento del segmento. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

