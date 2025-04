El Ibex35 se deja un 5% en un lunes negro

Lunes negro en los mercados bursátiles, con caídas generalizadas en todas las geografías. El mundo entra en una nueva fase de guerra comercial, encadenando anuncios de aranceles de represalia contra Estados Unidos. Se abre ahora un periodo de negociación país por país, que mientras no arroje certidumbre sobre el mercado, mantendrá en vilo a todos los activos financieros y con correcciones continuas. Las probabilidades de recesión aumentan, en línea con el tiempo que se mantengan vigentes los aranceles, que ya suponen la mayor subida de impuestos a nivel mundial de la historia.



El Ibex 35 corrige un 5% en precio y retrocede hasta los 11.800 puntos. Lideran las caídas Cellnex (-7,9%) e Indra (-7,7%). Apertura americana a la baja, aunque más suave de lo que descontaban los futuros. Se dispara la volatilidad, con altibajos en S&P500 y Nasdaq 100, pendientes del desenlace arancelario. Al mismo tiempo, se espera un comunicado de urgencia de Jerome Powell durante la sesión de Wall Street. Tesla cae hoy un 5% hasta perder los 228 dólares, con el mercado calibrando el daño sin precedentes a la marca causado por el controvertido perfil de su CEO, Elon Musk. Las acciones de Tesla se hunden un 50% desde su máximo de mediados de diciembre. En el caso de Apple, dada su enorme exposición a la producción en China, el actual programa de aranceles (del 54% a China y del 32% a Taiwán) genera consecuencias drásticas, con un desplome del 21% en el precio por título desde el pasado 2 de abril. De igual forma, un segmento mayoritario de sus inversores confía en su sólido flujo de caja y en el fuerte negocio de Servicios.



En medio de este escenario, el precio del Bitcoin baja hoy un 1% hasta los 77.800 dólares, extendiendo el descenso del fin de semana y mostrando correlación con la venta masiva en los mercados tradicionales.

