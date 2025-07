Las acciones de Tesla cae un 6 % debido a las ambiciones políticas de Musk 📣

Las acciones de Tesla registran una ca铆da superior al 6 % hoy tras el anuncio del CEO Elon Musk sobre la fundaci贸n de un nuevo partido pol铆tico llamado 鈥淎merica Party鈥. Adem谩s, la confianza de los inversores se ha visto debilitada por un lanzamiento poco convincente de los robotaxis con funciones de conducci贸n aut贸noma total (Full Self-Driving, FSD) y por unos datos de ventas inferiores a lo esperado. La posible eliminaci贸n del cr茅dito fiscal de 7.500 d贸lares para veh铆culos el茅ctricos (VE) incluida en el nuevo plan tributario de los republicanos podr铆a debilitar la demanda de VE en Estados Unidos.

Crecen las preocupaciones por la dependencia de Tesla respecto a los programas de subsidios.

Las tensiones aumentaron a煤n m谩s tras el anuncio de Musk sobre la creaci贸n del 鈥淎merica Party鈥, lo que provoc贸 fuertes cr铆ticas de su antiguo aliado, Donald Trump. El nuevo partido de Musk Elon Musk anunci贸 el lanzamiento de America Party, una nueva iniciativa pol铆tica orientada a desafiar el dominio del llamado 鈥淯nipartidismo鈥, en referencia a la alianza del establishment entre los partidos Dem贸crata y Republicano. Esto representa una ruptura clara con su alineamiento previo con Donald Trump. El anuncio se realiz贸 en la plataforma X, y los objetivos principales del partido incluyen la responsabilidad fiscal, la libertad de expresi贸n, una reforma de gobernanza basada en inteligencia artificial y pol铆ticas pronatalistas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La decisi贸n de Musk se produjo despu茅s de una fuerte cr铆tica al reciente paquete fiscal y de gasto firmado por Trump, el cual elimin贸 los incentivos a los veh铆culos el茅ctricos e increment贸 el gasto federal 鈥攗na pol铆tica que Musk calific贸 como 鈥渆sclavitud por deuda鈥. Trump respondi贸 calificando a Musk como 鈥渄esconectado de la realidad鈥 y desestimando el nuevo partido como 鈥渦na broma鈥, lo que ha intensificado el conflicto pol铆tico entre ambos. Si bien las perspectivas a largo plazo del America Party siguen siendo inciertas, Musk afirm贸 que su objetivo inmediato es influir en las elecciones legislativas de 2026. Fracaso del piloto en Austin El centro del problema est谩 en el reciente programa piloto de FSD llevado a cabo por Tesla en Austin, que pretend铆a mostrar el futuro del transporte aut贸nomo, pero en cambio evidenci贸 importantes deficiencias tecnol贸gicas. Im谩genes en video de veh铆culos Tesla sin radar ni LiDAR desvi谩ndose hacia carriles contrarios y frenando de forma brusca provocaron cr铆ticas y llamaron la atenci贸n de los reguladores. La Administraci贸n Nacional de Seguridad del Tr谩fico en Carreteras (NHTSA) ha iniciado una investigaci贸n preliminar, y pol铆ticos locales exigen los datos sobre intervenciones del conductor, que Tesla a煤n no ha publicado. Analistas advierten que las expectativas de ingresos por FSD podr铆an requerir una revisi贸n significativa, ya que la tecnolog铆a de Tesla se encuentra rezagada frente a competidores como Waymo y Cruise en t茅rminos de seguridad y cumplimiento regulatorio. Los riesgos legales asociados al programa FSD en Austin, junto con el aumento de los costes de I+D tanto para FSD como para el sistema Dojo, est谩n presionando el flujo de caja de Tesla. Tesla (D1 chart) Tesla cotiza actualmente cerca de un 40 % por debajo de sus m谩ximos de diciembre de 2024. La implicaci贸n pol铆tica de Elon Musk se est谩 convirtiendo en una preocupaci贸n creciente para los inversores. El retroceso de Estados Unidos en materia de subsidios a las energ铆as renovables y al transporte tambi茅n representa un problema, y el conflicto entre Musk y Trump parece estar acelerando esa tendencia.

