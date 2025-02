El Ibex35 supera los 12.700 puntos

El Ibex35 gana terreno y supera los 12.700 puntos, nivel que no veíamos desde 2008. Dentro del índice destaca ArcelorMittal, cuyas acciones se disparan casi un 14% debido a la presentación de sus resultados anuales. La acerera se ha visto obligada a bajar los precios para no perder clientes, pero las entregas se aceleraron un 2,5% en el año, con una tendencia positiva a lo largo de los trimestres apoyada especialmente por las ventas en Europa. A esto hay que añadir el aumento del 10% en el dividendo y las buenas perspectivas dadas por la cotizada, lo que ha animado notablemente a los inversores.



El Banco de Inglaterra ha disminuido hoy los tipos en 25 puntos básicos, dejándolos en el 4,5%. Su presidente Bailey ha anunciado hasta dos recortes más en 2025. En línea con la política del BCE, el Banco de Inglaterra está adoptando un enfoque gradual y cuidadoso con las bajadas. Por otro lado, su pronóstico de crecimiento del PIB del Reino Unido se reduce al 0,75% para este año frente al 1,5% previo. Las previsiones apuntan a que la inflación alcanzará su pico en verano con un 3,7% interanual debido a los precios de la energía, logrando el objetivo del 2% en el cuarto trimestre de 2027.



Jornada positiva para los índices bursátiles que sin embargo choca con las dudas de la apertura de Wall Street. Los índices americanos abren con tono mixto debido a la incertidumbre por el importante informe que conoceremos mañana (14:30) del cambio de empleo no agrícola. Los famosos “Non-Farm Payrolls”, en este caso del mes de enero, apuntan a una subida de 170.000 empleos, lo que supondría 86.000 menos que en el mes anterior.



Con los aranceles del 25% sobre México y Canadá por parte de la administración Trump en suspenso durante al menos un mes, los mercados se han tranquilizado y el oro lo ha cotizado en su precio, con caídas del 0,8% perdiendo el soporte de los 2.850 dólares por onza. Al mismo tiempo, el Bitcoin rompe el sesgo bajista de ayer y recupera los 97.000$. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.