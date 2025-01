El Ibex35 termina en verde la sesión

El Ibex35 consigue terminar la segunda sesión de la semana con subidas impulsado por la banca y las socimis. La tónica general del mercado ha sido positiva, lo que ha ayudado al movimiento del Ibex35. Movimientos en el Ibex35 La banca consigue anotarse otra gran sesión en el Ibex35, con Banco Santander y Bankinter a la cabeza en un contexto donde los inversores ven favorable las bajadas de tipos esperadas del BCE. Merlin y Colonial también han subido con fuerza, debido tanto a que se quedan fuera de las medidas del gobierno contra las socimis del negocio residencial como por las mejoras de recomendaciones de varias casas de análisis. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las caídas han estado copadas por Sacyr, que ha descontado el dividendo, y por Puig, que continúa en caída libre. También se ha anotado descensos Repsol castigada por la caída de precios del petróleo. Otros mercados destacados Más allá del Ibex35, en Europa el FTSE inglés ha sido el único que ha tenido una sesión de dudas, mientras que el DAX y el CAC han conseguido retornos positivos. En Estados Unidos vemos de nuevo subidas de MicroStrategy, que se beneficia del repunte de bitcoin. Por el lado negativo destaca Meta, que sigue en el ojo del huracán tras su anuncio de remodelar la forma en la que supervisa su contenido. En las materias primas han destacado las caídas de los precios del petróleo después de un repunte que comenzaba a preocupar a parte del mercado, aunque el Brent sigue por encima de los 80$. Bitcoin ha subido un 2%, pero sigue mostrando la volatilidad que le caracteriza.

