El incremento de la oferta de petróleo lastra su cotización

New speculation regarding a further return of supply from the OPEC+ alliance is weighing on crude oil prices.
Los precios revirtieron parte de las ganancias de la semana anterior, impulsadas por las expectativas de una recuperación en China y la incertidumbre en el suministro desde Rusia, al comenzar la nueva semana. La semana pasada, los precios alcanzaron un máximo cercano a los 70 dólares por barril, el nivel más alto en casi dos meses, aunque las ganancias se redujeron significativamente al cierre de la sesión del viernes.
Estrategia de la OPEP+ y riesgo de exceso de oferta
Informes no oficiales durante el fin de semana sugirieron que la OPEP+ está considerando otro aumento de producción a partir de noviembre, que podría superar los 137.000 barriles diarios previamente anunciados. Una decisión de este tipo daría continuidad a la estrategia de la alianza de recuperar cuota de mercado a expensas de su papel tradicional como regulador de precios, lo que genera preocupación por un nuevo repunte en el exceso de oferta mundial. La AIE estima que el superávit podría alcanzar hasta 3 millones de barriles diarios el próximo año. En este escenario, Goldman Sachs estima que el Brent y el WTI podrían caer al rango de 50-60 dólares por barril.
Esta semana, la declaración del ministro de Petróleo de Arabia Saudita del miércoles será crucial, al igual que la próxima reunión del cártel programada para el 5 de octubre. Si se confirman los planes de aumentar los límites de producción, es posible una mayor caída en los precios, especialmente dado el actual periodo de acumulación estacional de inventarios.
Los riesgos en Rusia siguen siendo un contrapeso
Es importante no pasar por alto los persistentes riesgos de suministro relacionados con Rusia. Durante el fin de semana, Ucrania lanzó nuevos ataques contra la infraestructura petrolera rusa, lo que podría afianzar la escasez de combustible en el mercado interno. Sin embargo, la reducción del procesamiento de crudo en Rusia también podría obligar a incrementar la exportación de crudo propiamente dicho, un factor negativo para el mercado. Actualmente, hasta un 30% de la capacidad de refinado de Rusia está fuera de servicio y la capacidad de almacenamiento es limitada. Por lo tanto, para evitar detener la producción, Rusia podría verse forzada a aumentar sus exportaciones de crudo.
Además, se especula que Donald Trump ha concedido de manera no oficial a Ucrania permiso para utilizar equipos suministrados por Estados Unidos en ataques en el interior de Rusia. Esta medida implicaría una presión potencialmente mayor sobre Rusia. Trump es conocido por su intención de que países como India y China dejen de comprar productos básicos rusos.
Puntos clave de atención para los inversores
-
Confirmación de la decisión de aumento de producción de la OPEP+ en la reunión de la primera semana de octubre.
-
Datos del API y la EIA sobre cambios en los inventarios, que podrían reforzar o aliviar la actual presión sobre la oferta.
-
El ritmo de la recuperación económica en China y Europa, según lo señalado por los bancos centrales.
Perspectiva técnica
Fuente: Plataforma de XTB
Actualmente, el petróleo está poniendo a prueba la media móvil de 50 periodos cerca de los 64 dólares por barril. Si el precio cierra hoy en los niveles actuales o por debajo, se completaría una formación de Estrella de la Tarde, lo que indicaría una continuación de la caída. Sin embargo, si el precio repunta en la última parte de la sesión de hoy, es posible una nueva prueba en el rango de 65-66 dólares por barril.
