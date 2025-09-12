El índice de la Universidad de Michigan está por debajo de las expectativas

El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para agosto se situó en 55,4 puntos, ligeramente por debajo de las expectativas y del dato anterior. La evaluación de la situación actual casi coincidió con el pronóstico, pero fue inferior a la del mes anterior. Mientras tanto, el componente de expectativas se situó significativamente por debajo tanto del pronóstico como del nivel anterior. Las expectativas de inflación a un año se mantuvieron sin cambios, pero las expectativas a cinco años superaron las previsiones, lo que podría generar preocupación por la persistencia de las presiones inflacionarias. Un sentimiento del consumidor más débil de lo esperado y un componente de expectativas más bajo podrían indicar cautela en el gasto y el riesgo de una menor demanda en la economía. Al mismo tiempo, el aumento de las expectativas de inflación a largo plazo podría respaldar el tono restrictivo de la Reserva Federal y limitar las esperanzas de recortes rápidos de los tipos de interés, lo que podría ser neutral o negativo para el mercado bursátil, a la vez que respalda el dólar y los rendimientos de los bonos. Las señales generales para el mercado son mixtas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil 16:00 - Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan Condiciones actuales: 61,2 (pronóstico: 61,3; anterior: 61,7)

Expectativas: 55,9 (pronóstico: 57,5; anterior: 57,2)

Inflación a 1 año: 4,8 % (pronóstico: 4,8 %; anterior: 4,8 %)

Inflación a 5 años: 3,9 % (pronóstico: 3,4 %; anterior: 3,5 %)

