¿Será Australia el primero en volver a subir tipos?

- El dólar australiano se fortalece apoyado por expectativas más hawkish del RBA.
- El entorno macro y las materias primas impulsan al AUD frente al USD.
- El dólar australiano se fortalece apoyado por expectativas más hawkish del RBA.
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El dólar australiano se ha fortalecido notablemente en las últimas sesiones, apoyado tanto por las expectativas sobre la política monetaria doméstica como por condiciones macroeconómicas globales favorables. Los mercados asumen cada vez más que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantendrá una postura relativamente hawkish, mientras que los riesgos inflacionarios siguen elevados.
El mercado descuenta nuevas subidas del RBA: probabilidad del 70% para marzo
Tras subir los tipos 25 pb en febrero, economistas de grandes bancos como Commonwealth, NAB y Westpac ahora prevén dos subidas adicionales de 25 pb en marzo y mayo, lo que podría llevar el tipo oficial a alrededor de 4,35–4,50%. Los futuros indican actualmente una probabilidad de aproximadamente el 70% de una subida en la reunión del 17 de marzo, frente al 30% a principios de esta semana, reflejando la creciente preocupación por la presión inflacionaria impulsada por el alza del petróleo y una demanda interna resistente.
Desde una perspectiva macroeconómica, varios factores estructurales siguen apoyando al dólar australiano. Australia se beneficia del mercado alcista en metales y materias primas, siendo uno de los mayores productores mundiales de recursos como oro, gas natural y mineral de hierro. Además, la posición comercial del país se mantiene relativamente equilibrada pese a las tensiones globales, manteniendo fuertes relaciones económicas tanto con China como con economías occidentales.
A nivel doméstico, los precios de la vivienda permanecen estables, mientras que la economía crece alrededor del 2,6% anual, un resultado mejor que muchas previsiones anteriores. Al mismo tiempo, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, con el Treasury a 10 años bajando al 4,11% desde el 4,21%, junto con un mayor apetito por riesgo en los mercados bursátiles han debilitado al dólar estadounidense y apoyado a divisas de mayor beta como el AUD.
El par AUD/USD marca máximos de 2026 y mantiene una estructura técnica claramente alcista
En este entorno, el par AUD/USD continuó subiendo, ganando un 0,45% hoy hasta 0,71500, marcando un nuevo máximo de 2026 y el nivel más alto desde 2023. El par llegó brevemente a 0,7155, superando el máximo previo de febrero, antes de retroceder ligeramente.
Desde una perspectiva técnica, la estructura alcista permanece intacta mientras el par se mantenga por encima de 0,7110. Si estos niveles se mantienen, la tendencia alcista podría extenderse hacia 0,7300, especialmente si el RBA señala más endurecimiento monetario. Por el contrario, una caída por debajo de estos soportes —especialmente por debajo de 0,7057— sugeriría que la ruptura reciente fue falsa y que podría comenzar una corrección más profunda.
Gráfica del par AUD/USD
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