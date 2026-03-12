- El EUR/USD sigue bajo presión por la huida hacia el dólar en un entorno de riesgo elevado.
- La geopolítica, las materias primas y el tono del BCE mantienen al euro en desventaja.
- El EUR/USD sigue bajo presión por la huida hacia el dólar en un entorno de riesgo elevado.
- La geopolítica, las materias primas y el tono del BCE mantienen al euro en desventaja.
El par EUR/USD sigue bajo presión bajista, cotizando alrededor de 1,1530 dólares por euro. Los movimientos de precios de hoy están siendo moldeados tanto por la incertidumbre global como por factores macroeconómicos a ambos lados del Atlántico.
Los inversores siguen de cerca la evolución geopolítica, el mercado de materias primas y los comentarios de los bancos centrales, buscando pistas sobre la futura dirección de la política monetaria.
Gráfico del par EUR/USD
¿Qué mueve al EUR/USD hoy?
1. Fuga hacia el dólar como activo refugio
La incertidumbre global continúa apoyando al dólar estadounidense. Ante tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados, los inversores eligen el USD como refugio. Esto mantiene al euro bajo presión e impide un rebote del EUR/USD incluso con datos neutrales en la eurozona. Cualquier nueva ola de riesgo, como un deterioro en Oriente Medio, podría aumentar la demanda de dólares a corto plazo.
2. Choques de materias primas y geopolítica
El aumento de los precios de la energía y las materias primas eleva los costes para las economías de la eurozona, presionando la inflación. Al mismo tiempo, las tensiones políticas globales mantienen la aversión al riesgo y apoyan al dólar. En conjunto, estos factores hacen que el euro sea menos atractivo y el mercado espera que el EUR/USD pueda probar nuevos mínimos de corto plazo.
3. El mercado anticipa un tono hawkish del BCE
Algunos miembros del BCE han señalado la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva ante la inflación. Estos comentarios dan apoyo de corto plazo al euro, al reducir la probabilidad de recortes de tipos. Sin embargo, frente a un dólar fuerte, el efecto es limitado y un BCE más hawkish difícilmente revertirá la tendencia bajista actual.
4. Debilidad técnica del EURUSD
El par sigue por debajo de medias móviles clave, lo que indica ventaja para los vendedores. Los indicadores de momentum y los niveles de soporte técnico sugieren que cualquier intento de rebote podría ser breve.
5. El mercado espera los datos de PCE del viernes
Tras el IPC de EE. UU. de ayer, en línea con lo esperado pero aún por encima del nivel deseado por la Fed, los inversores se centran ahora en el PCE del viernes, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Un PCE más fuerte podría impulsar aún más al dólar; uno más débil podría dar al euro un respiro con un rebote correctivo.
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