Hoy se decide el rumbo del dólar: el IPC de EE. UU. llega en el peor momento posible

Dejemos por un momento el conflicto en escalada en Oriente Medio y volvamos nuestra atención una vez más a los datos macroeconómicos.

El tema principal de la sesión de hoy será el dato de IPC de EE. UU., que se publicará a la 1:30 p. m. (GMT+1).

¿Qué esperar de los datos?

El consenso de los analistas, que fluctúa alrededor de la última lectura, sugiere una incertidumbre relativamente alta respecto a la dinámica de precios en EE. UU., que aún refleja los efectos estadísticos del cierre administrativo (shutdown). Fuente: XTB Research, datos Macrobond

Los analistas encuestados por Bloomberg indican que el riesgo de presión de precios en la economía estadounidense ha aumentado de nuevo, con una probabilidad de una lectura interanual del 2,5%. Cabe señalar que estas cifras no incluyen los aumentos de precios de la energía derivados de la acción militar en el Golfo Pérsico.

Desglose de las expectativas de los analistas para el informe de IPC de hoy. Fuente: Bloomberg Financial LP

¿Qué mostraron los últimos datos?

La última lectura excepcionalmente baja del IPC en EE. UU. adormeció a los inversores antes del reciente repunte del PCE subyacente hasta un simbólico 3% (datos de diciembre), lo que apunta a una presión de precios aún fuerte en el gasto no discrecional de los hogares (especialmente en salud).

Dado que el PCE es la última lectura de inflación y, por tanto, la más fácil de prever en EE. UU., la sorpresa de unos datos más altos de lo esperado en diciembre inclinó la balanza hacia preocupaciones de un repunte inflacionario incluso antes de los riesgos asociados a los precios de la energía.

Fuente: XTB Research, datos Macrobond

La incertidumbre en torno a la próxima lectura también se debe a la dinámica inflacionaria del último mes. Las caídas en los precios de las materias primas energéticas fueron en gran parte responsables de la lectura más baja de lo esperado, por lo que incluso si los datos previos a la guerra muestran una continuación de la tendencia, se tratará como un alivio temporal y como base para un fuerte repunte en los próximos meses.

La inflación de alquileres (Shelter) debería seguir en tendencia descendente, aunque el alivio podría verse limitado por el aumento de los costes médicos y de bienes expuestos a subidas del precio del aluminio.

La caída mensual en energía y coches usados ha sido la principal fuente de alivio de precios en EE. UU. en los últimos meses. Fuente: XTB Research, datos Macrobond

Gráfico del par EUR/USD en temporalidad diaria

El par EUR/USD volvió a caer hoy por debajo del nivel clave de soporte de 1,16, ignorando el rápido aumento en las valoraciones del mercado de swaps sobre subidas de tipos en la Eurozona. Una inflación en EE. UU. más alta de lo esperado podría frustrar las esperanzas de un rebote por encima de 1,162 y empujar el tipo de cambio de nuevo por debajo de 1,158. Por otro lado, una lectura neutral favorecería una mayor consolidación entre estos niveles, reforzada por la incertidumbre sobre los datos futuros.

Gráfico del par USD/JPY en temporalidad diaria

El par USD/JPY continúa su tendencia alcista antes de la lectura de inflación de EE. UU. y sigue defendiendo la zona clave de soporte marcada por el límite inferior del canal alcista iniciado a finales de febrero y la EMA de 50 días. Un crecimiento de precios más fuerte en EE. UU. podría teóricamente impulsar al par aún más arriba, hacia los 159,37 yenes, donde se encuentran los máximos del año. Por el contrario, cualquier caída podría llevarle de vuelta a los niveles de soporte técnico mencionados.