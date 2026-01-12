¿Por qué se desploman las acciones de Repsol un 3%?

- Las acciones de Repsol caen pese al repunte del petróleo
- Las acciones de Repsol caen pese al repunte del petróleo
Las acciones de Repsol son las que más caen dentro del Ibex 35 en la jornada de hoy a pesar de que los precios del crudo han tenido un leve repunte. Sin embargo, estas caídas del 3% no son preocupantes, ya que se debe al descuento del dividendo.
Las acciones de Repsol descuentan dividendo
Las acciones de Repsol caen un 3% en la jornada de hoy, principalmente por el descuento del dividendo. De hecho, la rentabilidad por dividendo de este pago, a fecha de cierre del viernes, es del 3%. Por tanto, la caída de hoy se puede achacar enteramente al descuento de los 0,5€ de dividendo que pagará Repsol este miércoles 14 de enero. Esto significa que los inversores que compren ahora acciones de Repsol ya no tendrán derecho a ese dividendo.
Esta remuneración entra dentro de los planes de Repsol de repartir al accionista entre el 25% y el 35% del flujo de caja de las operaciones hasta 2027. en concreto, este pago se hace con cargo a reservas libres.
Este descuento se realiza para ajustar el dividendo pagado, que supone una salida de caja para Repsol.
Las acciones de Repsol suben un 0,5% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de Repsol?
