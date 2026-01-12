¿Por qué se desploman las acciones de Repsol un 3%?

Las acciones de Repsol son las que más caen dentro del Ibex 35 en la jornada de hoy a pesar de que los precios del crudo han tenido un leve repunte. Sin embargo, estas caídas del 3% no son preocupantes, ya que se debe al descuento del dividendo.

Las acciones de Repsol descuentan dividendo

Las acciones de Repsol caen un 3% en la jornada de hoy, principalmente por el descuento del dividendo. De hecho, la rentabilidad por dividendo de este pago, a fecha de cierre del viernes, es del 3%. Por tanto, la caída de hoy se puede achacar enteramente al descuento de los 0,5€ de dividendo que pagará Repsol este miércoles 14 de enero. Esto significa que los inversores que compren ahora acciones de Repsol ya no tendrán derecho a ese dividendo.

Esta remuneración entra dentro de los planes de Repsol de repartir al accionista entre el 25% y el 35% del flujo de caja de las operaciones hasta 2027. en concreto, este pago se hace con cargo a reservas libres.

Este descuento se realiza para ajustar el dividendo pagado, que supone una salida de caja para Repsol.

Las acciones de Repsol suben un 0,5% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.