El Ibex 35 cae con fuerza en el inicio de sesión

El Ibex 35 comienza la semana con caídas de más del 0,7%. El sentimiento es mixto en el resto de Europa, pero de los índices que caen el selectivo español es el que peor comportamiento está teniendo. La mayoría de valores del índice están en negativo, a pesar de que no ha habido ninguna noticia negativa que impacte de manera directa a nuestro país.

Empresas que más suben del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 vemos pocas empresas al alza, pero tenemos que destacar a Puig. La compañía sigue en una racha muy positiva con un cambio de perspectivas en el segmento de fragancias y sobre todo partiendo de unos precios muy atractivos. Aún está lejos de recuperar los niveles a los que salió a bolsa, pero incluso manejando un escenario conservador la compañía está infravalorada. Desde XTB le asignamos un precio objetivo de 22,4€ por acción. Acerinox o Inditex también han abierto con subidas.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG están liderando las caídas en la sesión de hoy, con descensos que se agravan a medida que va avanzando la sesión. No hemos conocido ninguna noticia negativa sobre la compañía, pero hemos visto un repunte de los precios del crudo. Si bien IAG tiene gran parte de su consumo de combustible cubierto con derivados en el corto plazo, la incertidumbre sobre los precios del crudo pueden generar volatilidad en las próximas sesiones. Por otro lado, tanto Iberdrola como Repsol están descontando dividendo en la jornada de hoy, por lo que el selectivo se ve muy lastrado por este hecho, dado que las rentabilidades por dividendo son altas.

Fuente: Plataforma de XTB

